14 февраля отмечается Международный день дарения книг. Чем ещё известна эта дата?

14 февраля День компьютерщика

Сегодня, 14 февраля, свой праздник – День компьютерщика – отмечают программисты. 14 февраля 1946 года научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC, легендарный прадедушка всех современных компьютеров. Компьютерная отрасль – важнейший фактор развития современного мира. Применение гаджетов способствует существенной экономии времени и денежных средств. Специалисты, разбирающиеся в обращении с ними, отмечают сегодня свой праздник.

105 лет назад, в 1918 году, в России введен григорианский календарь. Летоисчисление в дореволюционной России осуществлялось на основе юлианского календаря, в то время как многие европейские страны в XVI веке перешли на григорианский. 24 января 1918 года Совнарком «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени» принял декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». А спустя два дня документ был подписан Владимиром Лениным. Таким образом, в 1918 году февраль начался не с 1 числа, а с 14-го.

Растет число людей, которые знают еще об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. В этот день принято дарить книги, в первую очередь детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены.

Не только дети любят читать. К счастью, еще очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только материальной, а в первую очередь духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор. Дети в свою очередь учатся добру, дружбе, чувству сопереживания и многому тому, что помогает ребенку стать человеком. Есть детские дома, интернаты, больницы. Принести туда книги, которые прочитаны или не востребованы, – благое дело!

Дарите книги, и пусть этот день запомнится вам только хорошим!