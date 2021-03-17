Девушка хотела удивить парня и сделать ему предложение, но у фотографа была идея получше. Сюрприз ждал всех

Девушка захотела первой проявить инициативу и попросить парня жениться на ней. Но она не знала, что молодой человек задумал то же самое. Как сообщает Daily Mail, Сави Нукала и Шарат Редди из канадского города Ванкувер встречались два с половиной года, но затем были вынуждены прервать общение на полгода. Причиной тому стал коронавирус.

Фото: instagram.com/savinukala

Когда же пара смогла воссоединиться, молодые люди решили устроить по этому случаю праздничную фотосессию на берегу озера. На самом же деле оба планировали сделать предложение руки и сердца. Сави и Шарат по отдельности попросили фотографа, 21-летнюю Миранду Андерсон, подать им тайный сигнал. После него возлюбленные собирались делать предложение и хотели, чтобы момент был запечатлён идеально. 37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт

Фото: instagram.com/savinukala

Андресон, получив одинаковые просьбы от парня и девушки, захотела сделать сюжетный поворот ещё более неожиданным. Она сохранила их тайны, а затем обоим сообщила одинаковый сигнал, после которого они должны будут становиться на колено. «Я уже снимала предложения руки и сердца и подавала сигналы, но некоторые люди не реагировали, потому что очень нервничали. Поэтому я волновалась, что один из них не справится. К моему удивлению, они оба вспомнили мой сигнал и сделали предложение одновременно. Я никогда не забуду этот момент», – поделилась впечатлениями Миранда.

Фото: instagram.com/mirandandersonphoto