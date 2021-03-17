Девушка хотела удивить парня и сделать ему предложение, но у фотографа была идея получше. Сюрприз ждал всех
Девушка захотела первой проявить инициативу и попросить парня жениться на ней. Но она не знала, что молодой человек задумал то же самое.
Как сообщает Daily Mail, Сави Нукала и Шарат Редди из канадского города Ванкувер встречались два с половиной года, но затем были вынуждены прервать общение на полгода. Причиной тому стал коронавирус.
Фото: instagram.com/savinukala
Когда же пара смогла воссоединиться, молодые люди решили устроить по этому случаю праздничную фотосессию на берегу озера. На самом же деле оба планировали сделать предложение руки и сердца.
Сави и Шарат по отдельности попросили фотографа, 21-летнюю Миранду Андерсон, подать им тайный сигнал. После него возлюбленные собирались делать предложение и хотели, чтобы момент был запечатлён идеально.
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Фото: instagram.com/savinukala
Андресон, получив одинаковые просьбы от парня и девушки, захотела сделать сюжетный поворот ещё более неожиданным. Она сохранила их тайны, а затем обоим сообщила одинаковый сигнал, после которого они должны будут становиться на колено.
«Я уже снимала предложения руки и сердца и подавала сигналы, но некоторые люди не реагировали, потому что очень нервничали. Поэтому я волновалась, что один из них не справится. К моему удивлению, они оба вспомнили мой сигнал и сделали предложение одновременно. Я никогда не забуду этот момент», – поделилась впечатлениями Миранда.
Фото: instagram.com/mirandandersonphoto
Когда в День «Х» Нукала и Редди стали друг к другу спинами, а затем развернулись и опустились на колено, они не сразу осознали, что произошло. Когда шок прошёл, оба плакали, смеялись и обнимались. Свадьба состоялась через месяц после помолвки.
Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который подарил девушке самодельный кулон. Но чтобы обрести счастье, его нужно было сломать (здесь подробнее).