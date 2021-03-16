«Ему постоянно оказывают внимание другие женщины». Мужчина сбросил 45 килограммов, из-за чего чуть не развёлся с женой

34-летний Адам Ньюман из Англии весил почти 153 килограмма в феврале прошлого года, но решил похудеть во время карантина. Адам занялся бегом и присоединился к группе худеющих. За год он сбросил почти 45 килограммов, сообщает Daily Mail. Его 35-летняя жена Никола призналась, что новый облик Адама неожиданно негативно сказался на их браке – мужчина стал получать внимание со стороны других женщин.



Фото: PA Real Life

«Раньше, прежде чем куда-нибудь пойти, он спрашивал меня, хорошо ли сидит на нем одежда, а теперь я стала ему не нужна. Ему постоянно оказывают внимание другие женщины». Никола говорит, что в приложении, которое использует группа по похудению, 80 % пользователей – женщины, и они постоянно пишут Адаму, чтобы он посоветовал им что-то для похудения. Ничего особенного, но учитывая, как хорошо он выглядит сейчас и постоянно переписывается со всеми этими женщинами, Николе потребовалось некоторое время, чтобы смириться.

Фото: PA Real Life

Адам считает, что пройдя весь этот путь сброса веса, он изменился как человек, и они потеряли ту сокровенную связь с женой. «Люди думают, что самое сложное – похудеть, но это не так. Меняется не только ваше тело, но и вы в целом». Однако в январе супруги поговорили по душам и уладили все разногласия. «Теперь я вижу, что он любит меня, что он женат на мне, а другим женщинам он просто помогает похудеть. Мы еще больше сблизились». Адам говорит, что благодаря потере веса он стал лучшим отцом.

Фото: PA Real Life

«Теперь я полон энергии и могу больше проводить времени с детьми: дурачиться с ними, играть в игры. Я наконец осознал, каким плохим отцом и мужем я был». Адам всегда страдал от избытка веса: в 18 лет он уже весил 127 килограммов. Никола знает Адама ещё со школы, и она очень удивилась, встретив его 9 лет спустя: благодаря занятиям боксу он похудел до 95 килограммов. Тогда он пригласил ее на свидание и уже через полгода сделал предложение. Но в 2014 Адаму пришлось бросить бокс из-за отслоения сетчатки – он снова стал набирать вес перед свадьбой. После рождения второго сына Мейсона в 2015-м Адам стал брать 12-часовые смены, из-за чего питался чем придется. Он стал чаще питаться фаст-фудом. В результате к 2018-му набрал ещё 5 килограммов.

Фото: PA Real Life

Адам сильно расстраивался из-за лишнего веса: он стеснялся водить детей в школу, ему даже не хватало сил, чтоб уложить их спать. Он стал страдать от высокого артериального давления, его мучили мигрени, постоянные боли в спине. «Было ужасно видеть его таким; он обижался, когда я заводила разговор о весе, пришлось действовать аккуратно». Никола говорит, что их отношения ухудшились – у Адама была депрессия, а ей приходилось выполнять все по дому и возиться с детьми, потому что у мужа не было энергии.

Фото: PA Real Life

В сентябре 2019 года они отправились в свой ежегодный отпуск в Корнуолл, и Адаму пришлось надеть защитный жилет, чтобы спуститься в бассейн. Тогда он и решил, что с него хватит. Неудачно опробовав разные диеты, Адам решил обратиться в группу худеющих, благодаря которой похудел его брат. Уже за первые пять дней благодаря плану питания Адам сбросил четыре килограмма. Во время карантина он некоторое время сидел без работы, поэтому решил гулять около 10 километров каждый день, заняться бегом и боксом.

Фото: PA Real Life