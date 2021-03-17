Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok

В TikTok появился новый челлендж под хэштегом #2016vs2021, сообщает издание Metro. Девушки на видео показали, как красились пять лет назад и как делают это сейчас. Просто посмотрите, насколько изменилась культура макияжа за такой небольшой промежуток времени.

Фото: tiktok.com/@abbyroberts

На коротких видеороликах участницы челленджа разделили свое лицо тонкой линией на две части. Слева они наносят косметику, как делали это в 2016 году, а справа – современный макияж.

Фото: tiktok.com/@keilidhmua

Сколько же продуктов уходило на то, чтобы накраситься пять лет назад? Итак, поехали. Толстый слой тонального крема с матовым покрытием, агрессивный контуринг консилером и кремовым скульптором. И это не учитывая бронзера, хайлайтера и «бейкинга», чтобы закрепить результат.

Фото: tiktok.com/@dominiqueallison

Четкие, прорисованные брови, а еще лучше – нарисовать их потолще, зайдя за контур. На глаза – несколько видов теней, чтобы затемнить внешний уголок глаза и высветлить внутренний, «жирная» стрелка и накладные ресницы, чтобы уж точно сразить всех своим взглядом наповал. На губах матовая помада (обязательно нужно выйти за контур, чтобы визуально их увеличить). Готово – можно выходить в магазин за хлебом.

Фото: tiktok.com/@dominiqueallison

А теперь сравните с макияжем, который стал трендом в 2021 году.

Фото: tiktok.com/@abbyroberts

Исчезли четкие широкие брови, а на их месте появились пушистые, зачесанные гелем натуральные брови с естественно прорисованными волосками. Вместо матового тонального средства девушки стали пользоваться кремами с сатиновым финишем, который подчеркивает естественное сияние кожи. Консилер стали наносить минимально, чтобы лишь скрыть недостатки. То же самое касается и теней. Кстати, от агрессивного контуринга тоже ушли – лучше просто нанести немного бронзера и кремовых румян на щеки. Растушеванная стрелка, можно и не черную, блеск на губы – готово! А «бейкинг» оставляем только на кухне. Результат – естественный и свежий вид.

Фото: tiktok.com/@lenkalul