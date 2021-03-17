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Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok

17 марта 2021 08:51
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В TikTok появился новый челлендж под хэштегом #2016vs2021, сообщает издание Metro. Девушки на видео показали, как красились пять лет назад и как делают это сейчас. Просто посмотрите, насколько изменилась культура макияжа за такой небольшой промежуток времени.  

Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok-1

Фото: tiktok.com/@abbyroberts

На коротких видеороликах участницы челленджа разделили свое лицо тонкой линией на две части. Слева они наносят косметику, как делали это в 2016 году, а справа современный макияж.

Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok-4

Фото: tiktok.com/@keilidhmua

Сколько же продуктов уходило на то, чтобы накраситься пять лет назад? Итак, поехали. Толстый слой тонального крема с матовым покрытием, агрессивный контуринг консилером и кремовым скульптором. И это не учитывая бронзера, хайлайтера и «бейкинга», чтобы закрепить результат.

Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok-7

Фото: tiktok.com/@dominiqueallison

Четкие, прорисованные брови, а еще лучше нарисовать их потолще, зайдя за контур. На глаза несколько видов теней, чтобы затемнить внешний уголок глаза и высветлить внутренний, «жирная» стрелка и накладные ресницы, чтобы уж точно сразить всех своим взглядом наповал. На губах матовая помада (обязательно нужно выйти за контур, чтобы визуально их увеличить). Готово можно выходить в магазин за хлебом.

Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok-10

Фото: tiktok.com/@dominiqueallison

А теперь сравните с макияжем, который стал трендом в 2021 году.

Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok-13

Фото: tiktok.com/@abbyroberts

Исчезли четкие широкие брови, а на их месте появились пушистые, зачесанные гелем натуральные брови с естественно прорисованными волосками. Вместо матового тонального средства девушки стали пользоваться кремами с сатиновым финишем, который подчеркивает естественное сияние кожи. Консилер стали наносить минимально, чтобы лишь скрыть недостатки. То же самое касается и теней. Кстати, от агрессивного контуринга тоже ушли лучше просто нанести немного бронзера и кремовых румян на щеки. Растушеванная стрелка, можно и не черную, блеск на губы готово! А «бейкинг» оставляем только на кухне. Результат  естественный и свежий вид.  

Нет чётким бровям и агрессивному контурингу! Как изменился макияж за пять лет – в новом челлендже в TikTok-16

Фото: tiktok.com/@lenkalul

 «Новейшие тренды  это макияж “без макияжа” или “эффект чистого лица”» отмечает Элли Чайлд, сотрудница косметического магазина.  

«В течение многих лет высокая мода и подиумы были местом экстравагантного макияжа, но теперь они открывают путь к естественной коже и “чистой” красоте».  

А здесь есть несколько советов, как подобрать форму бровей по типу лица – подробности далее.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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