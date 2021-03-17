Парень увидел бывшего учителя и не смог пройти мимо. Ведь неравнодушию его научил как раз преподаватель

Молодой человек увидел в машине пожилого мужчину и захотел узнать, всё ли у него в порядке. Выяснилось, что в автомобиле сидит бывший учитель парня. Как сообщает CNN, в начале марта 21-летний Стивен Нава из города Фонтана, штат Калифорния, собирался на работу. Парень работает сварщиком и уже в пять утра находился на улице. Молодой человек обратил внимание на мужчину, который возился с вещами в своём багажнике. Стивену показалось это странным, а сам прохожий смутно ему кого-то напоминал.

Фото: cnn.com

Чуть позже в тот же день Нава понял, кем был тот пожилой человек. Это был его школьный учитель математики – Хосе Вильярруэль. Преподаватель всегда был вежливым и участливым по отношению к своим ученикам, поэтому Стивен осознал, что не может просто сделать вид, что ничего не заметил. Молодой человек несколько дней набирался храбрости, а затем подошёл к бывшему учителю и спросил, как у него дела. Преподаватель порадовался встрече с бывшим учеником, но не сразу признался, что вынужден жить в машине. И всё-таки, отвечая на вопросы Навы, Хосе рассказал, что из-за коронавируса и перевода учеников на онлайн-обучение он практически остался без работы. Вильярруэль объяснил, что живёт на страховку, большую часть которой отправляет в Мексику жене, которая находится на лечении.

Фото: cnn.com

Услышав эту историю, Стивен просто отдал мужчине 300 долларов, которые у него были с собой. Парень также пообещал бывшему учителю, что придумает, как можно более существенно помочь ему. Нава записал ролик и опубликовал его в TikTok. На кадрах видео юноша рассказал историю Хосе и попросил его бывших учеников, а также неравнодушных людей сделать пожертвования. Ролик посмотрели более 1,7 миллиона раз. Через несколько дней общая сумма пожертвований составила 27 тысяч долларов. Стивен вместе с ещё несколькими учениками торжественно вручил преподавателю чек. Кстати, именно в этот день у мужчины был праздник, Вильярруэлю исполнилось 77 лет.

Фото: cnn.com