Парень увидел бывшего учителя и не смог пройти мимо. Ведь неравнодушию его научил как раз преподаватель
Молодой человек увидел в машине пожилого мужчину и захотел узнать, всё ли у него в порядке. Выяснилось, что в автомобиле сидит бывший учитель парня.
Как сообщает CNN, в начале марта 21-летний Стивен Нава из города Фонтана, штат Калифорния, собирался на работу. Парень работает сварщиком и уже в пять утра находился на улице. Молодой человек обратил внимание на мужчину, который возился с вещами в своём багажнике. Стивену показалось это странным, а сам прохожий смутно ему кого-то напоминал.
Чуть позже в тот же день Нава понял, кем был тот пожилой человек. Это был его школьный учитель математики – Хосе Вильярруэль. Преподаватель всегда был вежливым и участливым по отношению к своим ученикам, поэтому Стивен осознал, что не может просто сделать вид, что ничего не заметил.
Молодой человек несколько дней набирался храбрости, а затем подошёл к бывшему учителю и спросил, как у него дела. Преподаватель порадовался встрече с бывшим учеником, но не сразу признался, что вынужден жить в машине. И всё-таки, отвечая на вопросы Навы, Хосе рассказал, что из-за коронавируса и перевода учеников на онлайн-обучение он практически остался без работы. Вильярруэль объяснил, что живёт на страховку, большую часть которой отправляет в Мексику жене, которая находится на лечении.
Услышав эту историю, Стивен просто отдал мужчине 300 долларов, которые у него были с собой. Парень также пообещал бывшему учителю, что придумает, как можно более существенно помочь ему. Нава записал ролик и опубликовал его в TikTok. На кадрах видео юноша рассказал историю Хосе и попросил его бывших учеников, а также неравнодушных людей сделать пожертвования.
Ролик посмотрели более 1,7 миллиона раз. Через несколько дней общая сумма пожертвований составила 27 тысяч долларов. Стивен вместе с ещё несколькими учениками торжественно вручил преподавателю чек. Кстати, именно в этот день у мужчины был праздник, Вильярруэлю исполнилось 77 лет.
Об истории Хосе также узнал местный департамент полиции. Шериф и другие правоохранители на месяц предоставили мужчине номер в гостинице. В настоящее время они ищут возможность обеспечить Вильярруэля долговременным жильём.
Хосе очень благодарен своим ученикам за их помощь. Мужчина верит, что теперь у него всё наладится. А пока Вильярруэль собирается съездить в Мексику, чтобы встретиться с родными, которых давно не видел.
Кстати, ранее мы рассказывали об учителе, который проводил онлайн-урок. И мужчине удалось не на шутку испугать учеников – здесь подробности.