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Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее

27 января 2021 09:06
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Парень в подарок девушке изготовил кулон своими руками. А внутри украшения прятался маленький, но приятный секрет.  

Как сообщает Habittribe, житель Австралии Терри встречался с девушкой по имени Анна. После года отношений мужчина захотел сделать для Анны какой-нибудь особенный подарок. Раньше у парня не было никаких творческих порывов, но в этот раз ему пришла в голову необычная мысль.  

Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее -1

Фото: Habittribe 

Терри своими руками изготовил деревянный кулон, внутрь которого кое-что спрятал. В годовщину отношений пара провела за ужином, во время которого мужчина и подарил своё изделие девушке. Австралиец боялся, что Анне может не понравиться кулон, но она была в восторге. Терри вздохнул с облегчением.  

Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее -4

Фото: Habittribe 

Девушка носила кулон практически постоянно. Она похвасталась подарком своим знакомым. Многие приятели хотели потрогать кулон, что стало ещё одним поводом для волнения Терри. Мужчина не хотел, чтобы его секрет открылся раньше времени. К счастью, этого не произошло.

Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее -7

Фото: Habittribe 

Пара много путешествовала, но в основном по Австралии, поскольку девушка боялась летать на самолёте. Когда же Анна набралась сил, чтобы преодолеть свой страх и полететь в Шотландию к друзьям, Терри, хотя и был этому очень рад, вновь забеспокоился: а что если во время проверки в аэропорту секрет его кулона будет раскрыт? Но и здесь удача была на стороне мужчины.

Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее -10

Фото: Habittribe 

И вот они оказались в Шотландии. Прошло два года с тех пор, как Терри подарил Анне кулон. Австралиец решил, что больше тянуть нельзя. У входа в одну из пещер мужчина попросил свою девушку снять ожерелье. Анна была удивлена, но исполнила просьбу. На глазах своей возлюбленной Терри вынул нож и сломал кулон.

Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее -13

Фото: Habittribe 

От увиденного у Анны расширились глаза. Но прежде чем девушка успела что-то сказать, мужчина опустился на одно колено поднёс к её глазам половинки кулона. Когда девушка увидела в одной из половинок помолвочное кольцо и осознала, что два года носила его при себе, она закричала от восторга. И ответила на предложение согласием.

Ранее мы рассказывали про другого творческого мужчину, но его поступок понравился не всем. Парень изготовил для возлюбленной кольцо из своих ногтей – подробнее здесь.

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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