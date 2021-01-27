Девушка два года носила кулон, в котором было её будущее

Парень в подарок девушке изготовил кулон своими руками. А внутри украшения прятался маленький, но приятный секрет. Как сообщает Habittribe, житель Австралии Терри встречался с девушкой по имени Анна. После года отношений мужчина захотел сделать для Анны какой-нибудь особенный подарок. Раньше у парня не было никаких творческих порывов, но в этот раз ему пришла в голову необычная мысль.

Фото: Habittribe

Терри своими руками изготовил деревянный кулон, внутрь которого кое-что спрятал. В годовщину отношений пара провела за ужином, во время которого мужчина и подарил своё изделие девушке. Австралиец боялся, что Анне может не понравиться кулон, но она была в восторге. Терри вздохнул с облегчением.

Фото: Habittribe

Девушка носила кулон практически постоянно. Она похвасталась подарком своим знакомым. Многие приятели хотели потрогать кулон, что стало ещё одним поводом для волнения Терри. Мужчина не хотел, чтобы его секрет открылся раньше времени. К счастью, этого не произошло.

Фото: Habittribe

Пара много путешествовала, но в основном по Австралии, поскольку девушка боялась летать на самолёте. Когда же Анна набралась сил, чтобы преодолеть свой страх и полететь в Шотландию к друзьям, Терри, хотя и был этому очень рад, вновь забеспокоился: а что если во время проверки в аэропорту секрет его кулона будет раскрыт? Но и здесь удача была на стороне мужчины.

Фото: Habittribe

И вот они оказались в Шотландии. Прошло два года с тех пор, как Терри подарил Анне кулон. Австралиец решил, что больше тянуть нельзя. У входа в одну из пещер мужчина попросил свою девушку снять ожерелье. Анна была удивлена, но исполнила просьбу. На глазах своей возлюбленной Терри вынул нож и сломал кулон.

Фото: Habittribe