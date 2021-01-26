«В пуховиках есть большой плюс, они смягчают удар». Что важно соблюдать для безопасного катания на тюбинге?

На термометре январский минус и зимним забавам – самое время. Хватаем тюбинг и мчим покорять белоснежные вершины.
На термометре январский минус и зимним забавам – самое время. Хватаем тюбинг и мчим покорять белоснежные вершины.
Леонид Барановский, работник центра горнолыжной подготовки:
У него скользящая поверхность пластиковая, в оттепель быстрее скользит. На этом тюбинге можно вдвоем. На этом уже нельзя, потому что он, во-первых, переворачивается быстрее и легко. Это тяжелый, для веса подобрать можно. Вот этот тюбинг можно использовать вдвоем, 100 кг человек весит и запросто может ехать.
Идеальные надувные ватрушки – с низким центром тяжести. Перевернуться на таких вам точно не грозит. Агрегат повыше – для настоящих «шумахеров».
Леонид Барановский:
Когда тюбинг едет, он себе дорогу выбирает. Прежде всего, конечно, трасса должна быть свободная от лишних препятствий. Дети очень любят подготовить какой-нибудь трамплин, сделать его из снега, но самое интересное, что потом переворачиваются и падают уже не на тюбинг, а на голову.
А в худшем случае – прямо под колеса. Лихачей без тормозов могут ожидать неприятные последствия дворового бобслея
Станислав Третьяк, врач травматолог-ортопед:
Это вопрос столкновения ребенка с каким-то неподвижным предметом, это чаще всего дерево, в этой веревке можно запутаться и получить также травмы. Когда идет удар об этот трамплин, ребенок получает так называемую хлыстовую травму шейного отдела позвоночника, что чаще чревато и его переломом. В пуховиках есть большой плюс, они смягчают удар.
С виду детская забава, а на деле – игра на выживание. В гонке за острыми ощущениями не поддавайтесь эйфории и не теряйте здравый смысл.
Мария Кронда:
Одно я знаю точно, чтобы покатушки были удачными, необходимо правильно расположиться на тюбинге: немножко запрокинуть спинку назад.
Вероника Макаревич:
Нужно держаться за вот такие рычаги, это как руль.