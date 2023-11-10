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У берегов Японии появился новый остров

10 ноября 2023 08:53
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Новости Японии. У берегов Японии появился новый остров. Он образовался в результате извержения подводного вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Японии появился новый остров-1

Эксперты отмечают, что это крайне редкое явление. В конце октября затвердевшая магма вышла на поверхность моря и стала накапливаться, а извержения образовали сушу диаметром почти 100 метров. Однако, по мнению ученых, остров еще может вырасти. Впрочем, как и исчезнуть в случае новых природных катаклизмов. А пока он самый молодой в мире.

# Природные явления # Фотофакт

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