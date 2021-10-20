Девочкам легче говорить, а мальчикам проще бегать. Рассказываем о различиях развития детей

Нейробиологи уже давно выяснили, что строение и функционирование мозга у мужчин и женщин различается. Данная особенность оказывает влияние на наше восприятие мира, склонности и эмоции. В этой статье мы решили показать, какие различия в развитии преследуют нас и противоположный пол с самого детства. Эмоциональность и коммуникативные навыки Как правило, девочкам с детства проще проявлять чувства. Также им легче объяснить суть и причину своих эмоций. Мальчикам же намного тяжелее выразить внутреннее состояние словами. Выбирая более опасные игры со своими сверстниками, парни с детства более вспыльчивы и агрессивны, девочки при этом выбирают спокойные и более безопасные развлечения. Также считается, что дружба у мальчиков завязывается на партнёрстве по играм или приключениям, а у противоположного им пола друзья появляются из-за схожих интересов.

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Физическая активность У мальчиков тестостерон начинает вырабатываться ещё в утробе матери, из-за чего они чаще нуждаются в подвижных играх. Любовь к физической активности здесь отображается даже в рисунках, поскольку практически все предметы на них находятся в движении, например, машинки, супергерой или летящая ракета. Девочкам проще сфокусироваться, снижая физическую активность, у мальчишек происходит всё с точностью наоборот: для лучшей концентрации им необходимо движение.

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Развитие речевых способностей За речевые функции преимущественно отвечает левое полушарие мозга, активность которого больше развита у девочек. Именно поэтому они начинают разговаривать раньше. Мальчикам тяжелее усваивать новые грамматические конструкции и применять их в свою речь, у девочек же таких проблем нет. Из-за этого позже у девушек выявляются склонности к изучению языков.

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Пространственное восприятие У парней больше развито правое полушарие мозга, из-за чего у них с самого детства проявляется склонность к конструированию. Мальчикам проще отследить траекторию движущего объекта. Им также не доставляет сложности представить объёмную фигуру и смоделировать её у себя в голове. Девочкам с этой задачей справиться труднее.

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Любимые игрушки Изначально детям непринципиально, с куклой или машинкой проводить свободное время. Младенцы реагируют на звук, позже – на яркую картинку, поэтому функциональное назначение предмета их не интересует. С возрастом у девочек и мальчиков формируются определённые интересы, по которым они и выбирают подходящие для себя игрушки. Стоит заметить, что важную роль здесь играет и само общество, где изначально мальчикам покупаются машинки и конструктом, а девочкам – куклы и фарфоровые сервизы.

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