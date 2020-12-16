Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий
Выбрать подарок для друзей или родственников не всегда просто. Иногда не хватает денег, иногда – воображения, иногда – времени. Впрочем, если есть второе и третье, то первое может и не понадобиться.
Пользователь Reddit под ником kezzamanezza показал, что ему несколько лет назад подарил на Рождество брат. Подарок оказался настолько хорош, что комментаторы пришли в восторг. И это… календарь.
30 января. Международный день круассана
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
14 февраля. День святого Валентина
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
19 апреля. День банана
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
20 мая. День обучения плаванию
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
28 августа. День галстука-бабочки
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
19 сентября. Международный день «Говори как пират»
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
5 ноября. Ночь Гая Фокса
Фото: reddit.com/user/kezzamanezza
Kezzamanezza добавил, что его брат постоянно выдумывает что-то такое. Например, парень дарил свою фотографию так, словно он является знаменитостью. А ещё молодой человек сделал часы, на которых сам показывал время.
Кстати, ранее мы рассказывали про других людей, которым повезло получить незабываемые подарки. В их числе Снорлакс, денежная пицца и набор инструментов (здесь подробности).