Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий

Выбрать подарок для друзей или родственников не всегда просто. Иногда не хватает денег, иногда – воображения, иногда – времени. Впрочем, если есть второе и третье, то первое может и не понадобиться.

Пользователь Reddit под ником kezzamanezza показал, что ему несколько лет назад подарил на Рождество брат. Подарок оказался настолько хорош, что комментаторы пришли в восторг. И это… календарь.

30 января. Международный день круассана