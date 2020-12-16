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Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий

16 декабря 2020 12:53
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Выбрать подарок для друзей или родственников не всегда просто. Иногда не хватает денег, иногда – воображения, иногда – времени. Впрочем, если есть второе и третье, то первое может и не понадобиться.

Пользователь Reddit под ником kezzamanezza показал, что ему несколько лет назад подарил на Рождество брат. Подарок оказался настолько хорош, что комментаторы пришли в восторг. И это… календарь.

30 января. Международный день круассана

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -1

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

14 февраля. День святого Валентина

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -4

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

19 апреля. День банана

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -7

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

20 мая. День обучения плаванию

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -10

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

28 августа. День галстука-бабочки

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -13

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

19 сентября. Международный день «Говори как пират»

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -16

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

5 ноября. Ночь Гая Фокса

Парень подарил календарь и растопил сердца людей. Ещё бы, ведь на этот подарок потребовалась масса усилий -19

Фото: reddit.com/user/kezzamanezza

Kezzamanezza добавил, что его брат постоянно выдумывает что-то такое. Например, парень дарил свою фотографию так, словно он является знаменитостью. А ещё молодой человек сделал часы, на которых сам показывал время.

Кстати, ранее мы рассказывали про других людей, которым повезло получить незабываемые подарки. В их числе Снорлакс, денежная пицца и набор инструментов (здесь подробности).

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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