Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях

Все мы знаем слова, которые старшее поколение говорит младшему. Есть много хороших, добрых слов, но есть и обычное недовольство. Например, «вот в моё время…» или «в твои годы я…». Современная молодёжь не злится на такие высказывания, а, наоборот, посмеивается над ними. И вот семь забавных примеров.

21 год