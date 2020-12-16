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Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях

16 декабря 2020 11:41
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Все мы знаем слова, которые старшее поколение говорит младшему. Есть много хороших, добрых слов, но есть и обычное недовольство. Например, «вот в моё время…» или «в твои годы я…». Современная молодёжь не злится на такие высказывания, а, наоборот, посмеивается над ними. И вот семь забавных примеров.

21 год

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -1

Фото: twitter.com/_kerisa_

24 года

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -4

Фото: twitter.com/Bloody5Iveezy

20 лет

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -7

Фото: twitter.com/StefiRie

24 года

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -10

Фото: twitter.com/bryyvette

23 года

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -13

Фото: twitter.com/CSzaryk

24 года

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -16

Фото: twitter.com/JMendieta42

20 лет

Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях -19

Фото: twitter.com/heyelliotgreen

Кстати, не так давно мы решили выяснить, правда ли, что сейчас люди выглядят моложе, чем раньше. И вот результат нашего исследования (здесь подробности). 

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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