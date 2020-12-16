Одинаковый возраст, но разное время. Дети сравнили себя с родителями в нескольких фотографиях
Все мы знаем слова, которые старшее поколение говорит младшему. Есть много хороших, добрых слов, но есть и обычное недовольство. Например, «вот в моё время…» или «в твои годы я…». Современная молодёжь не злится на такие высказывания, а, наоборот, посмеивается над ними. И вот семь забавных примеров.
21 год
Фото: twitter.com/_kerisa_
24 года
Фото: twitter.com/Bloody5Iveezy
20 лет
Фото: twitter.com/StefiRie
24 года
Фото: twitter.com/bryyvette
23 года
Фото: twitter.com/CSzaryk
24 года
Фото: twitter.com/JMendieta42
20 лет
Фото: twitter.com/heyelliotgreen
Кстати, не так давно мы решили выяснить, правда ли, что сейчас люди выглядят моложе, чем раньше. И вот результат нашего исследования (здесь подробности).