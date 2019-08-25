Девочка нашла в доме ножницы и сделала стрижку. Вот такой была реакция её отца на причёску

Иногда дети совершают поступки, о которых начинают жалеть спустя пару минут. Маленькая девочка захотела сделать стрижку, но не рассчитала силы и отрезала большую часть волос. Реакцию дочери на свою новую прическу снял на видео папа. Трехлетняя малышка Энсли не поняла, как смогла сделать себе такую стрижку. «Я только тренировалась», – утверждает она. Девочка вдохновилась знакомой семьи, которая работает парикмахером.

Экспериментальная прическа получилось такой – неаккуратно состриженные локоны и несколько залысин на затылке. Папа не растерялся и сразу пошутил, что дочке нужно немного больше практики. Отец не ругал свою дочку, а сказал: «У тебя закончились волосы, чтобы практиковаться. Ты их все состригла».

Однако оптимистичная Энсли не теряет надежды и заявляет, что ей нужны новые волосы. Папа пообещал, что новые волосы скоро вырастут. Но отец решил заключить с дочкой сделку и попросил ее пообещать, что она не будет делать стрижку снова, пока будет маленькой. «Зато буду делать, когда вырасту», – подытожила девочка.

Милое семейное видео стало вирусным и собрало более 4, 5 миллионов просмотров. Отец признался, что переживал, что из-за случившегося на него будет ругаться жена – она в этот момент была на конференции. Оказалось, что Энсли была в своей комнате – смотрела мультфильмы и читала книги. Папа ничего не подозревал. Малышка вышла из детской, нашла в коридоре коробку с канцелярией и взяла оттуда ножницы. Спустя время отец увидел результат. Он признался, что его первой мыслью была «моя жена убьет меня». А вторая мысль, была: «С другой стороны, она никогда не оставит меня одного с детьми на все выходные».