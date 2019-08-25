Девочка нашла в доме ножницы и сделала стрижку. Вот такой была реакция её отца на причёску
Иногда дети совершают поступки, о которых начинают жалеть спустя пару минут. Маленькая девочка захотела сделать стрижку, но не рассчитала силы и отрезала большую часть волос.
Реакцию дочери на свою новую прическу снял на видео папа.
Трехлетняя малышка Энсли не поняла, как смогла сделать себе такую стрижку. «Я только тренировалась», – утверждает она. Девочка вдохновилась знакомой семьи, которая работает парикмахером.
Экспериментальная прическа получилось такой – неаккуратно состриженные локоны и несколько залысин на затылке.
Папа не растерялся и сразу пошутил, что дочке нужно немного больше практики. Отец не ругал свою дочку, а сказал: «У тебя закончились волосы, чтобы практиковаться. Ты их все состригла».
Однако оптимистичная Энсли не теряет надежды и заявляет, что ей нужны новые волосы. Папа пообещал, что новые волосы скоро вырастут.
Но отец решил заключить с дочкой сделку и попросил ее пообещать, что она не будет делать стрижку снова, пока будет маленькой.
«Зато буду делать, когда вырасту», – подытожила девочка.
Милое семейное видео стало вирусным и собрало более 4, 5 миллионов просмотров. Отец признался, что переживал, что из-за случившегося на него будет ругаться жена – она в этот момент была на конференции.
Оказалось, что Энсли была в своей комнате – смотрела мультфильмы и читала книги. Папа ничего не подозревал. Малышка вышла из детской, нашла в коридоре коробку с канцелярией и взяла оттуда ножницы.
Спустя время отец увидел результат. Он признался, что его первой мыслью была «моя жена убьет меня». А вторая мысль, была: «С другой стороны, она никогда не оставит меня одного с детьми на все выходные».
С такой эпичной прической Энсли проходила недолго. Парикмахер, которая вдохновила девочку, согласилась исправить ее стрижку совершенно бесплатно.
В конце ролика папа пообещал, что обязательно даст дочке ножницы для стрижки, но только когда девочка станет старше. Отец не ругал Энсли, а наоборот напомнил, что любит ее. Малышка ответила папе так же мило.
Сейчас девочка стала старше и отдает предпочтение стрижке каре.
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