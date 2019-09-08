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Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке

08 сентября 2019 13:00
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Новости Канады. Американская теннисистка Серена Уильямс вновь дошла до финала US Open, но вновь не смогла победить.

Серена стремится к мировому рекорду в теннисе, она хочет взять 24 титул, чтобы догнать по этому показателю Маргарет Корт, однако терпит неудачу. В 2018 году Уильямс проиграла в финале японке Наоми Осаки, несмотря на невероятную поддержку трибун.

В 2019 году ситуация повторилась. Все болельщики поддерживали американку, но победительницей (6:3, 7:5) стала канадская теннисистка Бьянка Андрееску. Как и Наоми, она извинилась перед трибунами за свою победу.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-1

Фото: instagram.com/biancaandreescu_

«Я знаю, что вы все болели за нее. Простите, что так вышло», – сказала Осака после своей победы в 2018 году.

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«Я знаю, что болельщики хотели, чтобы Серена победила, поэтому прошу прощения. Серена добилась многого в прошлом, она настоящий чемпион, и я старалась просто показать свою лучшую игру», – произнесла Андрееску.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-4

Фото: Jimmie48 Photography  

Сейчас Бьянка занимает 15 строчку в мировом рейтинге, а годом ранее – 178, именно это и стало причиной разочарования многих фанатов Серены. Проигрыш спортсменке, которая всего год назад была в конце второй сотни лучших теннисисток, остро восприняли некоторые американские СМИ.

«Период доминирования Серены завершён. Уильямс продолжает доходить до финала, сражаясь с молодыми теннисистками, но не побеждает их», – написал Ларри Брукс из New York Post.

Впрочем, списывать Уильямс со счетов рано. Хоть у неё и не получилось победить, но, как заметил Брукс, Серена продолжает доходить до финалов, поэтому вполне возможно, что однажды перевес будет на её стороне.

А теперь давайте поговорим о Бьянке, ведь она победила, несмотря ни на что.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-7

Фото: instagram.com/biancaandreescu_

Новый сезон 19-летняя Андрееску начала более чем успешно. На турнире в Окленде она преодолела квалификационные раунды и дошла до финала. Далее была победа в финале Индиан-Уэллс, куда Бьянка была приглашена по wild card.

Следующий раз она выиграла в Открытом чемпионате Канады, в финале ей противостояла Уильмс, которая снялась из-за травмы. И, наконец, теперь канадская теннисистка одержала победу в Открытом чемпионате США.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-10

Фото: Jimmie48 Photography  

«Не представляла себе финал ТБШ с Сереной Уильямс. Это какое-то безумие. Давно о таком мечтала. Да, при счёте 6:5 во второй партии я сидела с закрытыми глазами. Сказала себе, что надо класть этот чёртов мяч в корт и просто дышать, потому что она готовилась подавать. Я хотела выиграть первое очко, чтобы показать ей «я в деле», и чтобы победить», – сказала Бьянка после матча.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-13

Фото: instagram.com/biancaandreescu_

И ещё несколько фактов.

1. Андрееску родилась в семье иммигрантов из Румынии. После её рождения родители вернулись на родину, где девочка и проявила интерес к теннису. Когда у Бьянки наметился прогресс, родители решили снова поехать в Канаду, чтобы у их дочери было больше возможностей развить свой талант.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-16

Фото: instagram.com/biancaandreescu_

2. С 12 лет девушка медитирует и занимается йогой. Теперь к этому добавилась визуализация матчей, как выигранных, так и проигранных. А ещё она очень любит учиться, благодаря чему освоила самые разные теннисные приёмы.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-19

Фото: instagram.com/biancaandreescu_

3. В качестве талисмана Бьянка носит на правой руке чуть выше локтя резинку для волос. Теннисистка верит, что она приносит удачу. Впрочем, в себе девушка тоже не сомневается, поскольку чудес без тренировок не бывает.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-22

4. Любит животных, особенно собак.

5. Бьянка стала первой теннисисткой с 1968 года, победившей в Нью-Йорке в год дебюта. Кстати, теперь она попадёт в топ-10 лучших теннисисток мира. Возможно, 9 сентября она займёт 5 строчку мирового рейтинга.

Серена Уильямс проиграла на US Open Бьянке Андрееску. Пять фактов о 19-летней теннисистке-25

Фото: instagram.com/biancaandreescu_

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