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Мечта любой бабушки. Оставленная без внимания на десять минут девочка съела 18 йогуртов

19 октября 2019 07:24
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Пока родители были заняты, их дочка достала из холодильника все 18 йогуртов, съела их и попросила добавки. 

Как сообщает Daily Mirror, 26-летняя Билли Харди занималась своей причёской, а её жених Аррон Уизалл чинил забор на заднем дворе. Временами отец заходил в дом, чтобы проверить, всё ли хорошо с детьми, а затем продолжал ремонт. 

В какой-то момент к мужчине подошёл 6-летний сын Оскар и сказал, что его 3-летняя сестра Оливия ест йогурты. Мужчина только улыбнулся и ответил, что всё в порядке. 

Через пару минут Аррон в очередной раз решил проверить детей. На кухне он увидел дочку, которая находилась в окружении 18 пустых ёмкостей от йогурта и с ложкой в руках, словно говоря: «Я… могу продолжать… давай ещё». 

Мечта любой бабушки. Оставленная без внимания на десять минут девочка съела 18 йогуртов-1

Фото: Kennedy News and Media

Мужчина не поверил своим глазам. Он осмотрел стены и пол, чтобы убедиться, что на них нет йогурта. Тогда Аррон спросил у девочки, действительно ли она съела все 18 банок йогурта. В ответ он услышал гордое «да». После этого Уизалл вытер лицо дочки и сфотографировал её. 

Теперь родители хранят запасы йогурта на верхней полке, куда Оливия не может дотянуться. Пока что. Кстати, с девочкой всё хорошо, расстройства желудка не случилось. 

Мечта любой бабушки. Оставленная без внимания на десять минут девочка съела 18 йогуртов-4

Фото: Kennedy News and Media

А вот другим родителям повезло меньше.

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# Дети и родители # калейдоскоп

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