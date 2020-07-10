«Сформировать сознание, направленное на успех». Две книги, которые стоит прочитать
Игорь Сигневич, чемпион мира по гиревому спорту:
Первая книга – роман «Катушка синих ниток», автор – американская писательница Энн Тайлер, летописец нашего времени, лауреат Пулитцеровской премии. Пишет просто про семью, про смысл семейных отношений, про простых людей. Герой семьи Денни пытается постоянно куда-то уезжать от семьи, искать лучшего, но весь смысл заключается в простых семейных ценностях.
Вторая книга – «Подсознание может все», автор Джон Кехо. В 1975 году ушел в лес, где три года изучал подсознание и силу мысли.
Суть этой книги такова, что силой мысли мы можем преодолевать многие препятствия, которые возникают на нашем пути. В этой книге четко приведены руководства к действию, которые помогают сформировать сознание, направленное на успех, наладить и поддерживать плодотворные взаимоотношения среди людей. Книга для широкого круга читателей.