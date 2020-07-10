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«Сформировать сознание, направленное на успех». Две книги, которые стоит прочитать

10 июля 2020 09:16
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Игорь Сигневич, чемпион мира по гиревому спорту:
Первая книга – роман «Катушка синих ниток», автор – американская писательница Энн Тайлер, летописец нашего времени, лауреат Пулитцеровской премии. Пишет просто про семью, про смысл семейных отношений, про простых людей. Герой семьи Денни пытается постоянно куда-то уезжать от семьи, искать лучшего, но весь смысл заключается в простых семейных ценностях.

«Сформировать сознание, направленное на успех». Две книги, которые стоит прочитать-1

Вторая книга – «Подсознание может все», автор Джон Кехо. В 1975 году ушел в лес, где три года изучал подсознание и силу мысли.

«Сформировать сознание, направленное на успех». Две книги, которые стоит прочитать-4

Суть этой книги такова, что силой мысли мы можем преодолевать многие препятствия, которые возникают на нашем пути. В этой книге четко приведены руководства к действию, которые помогают сформировать сознание, направленное на успех, наладить и поддерживать плодотворные взаимоотношения среди людей. Книга для широкого круга читателей.

# Литература # калейдоскоп # Игорь Сигневич # Фотофакт # Книги

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