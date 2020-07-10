«Сформировать сознание, направленное на успех». Две книги, которые стоит прочитать

Игорь Сигневич, чемпион мира по гиревому спорту:

Первая книга – роман «Катушка синих ниток», автор – американская писательница Энн Тайлер, летописец нашего времени, лауреат Пулитцеровской премии. Пишет просто про семью, про смысл семейных отношений, про простых людей. Герой семьи Денни пытается постоянно куда-то уезжать от семьи, искать лучшего, но весь смысл заключается в простых семейных ценностях.

Вторая книга – «Подсознание может все», автор Джон Кехо. В 1975 году ушел в лес, где три года изучал подсознание и силу мысли.