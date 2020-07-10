Самец кенгуру потерял самку и детёныша. Волонтёры сделали фото, на которое сложно смотреть без слёз

По информации Daily Mail, самка кенгуру и 6-месячный детеныш умерли после ДТП недалеко от Мельбурна.

Тяжелый момент запечатлели спасатели диких животных. Самец кенгуру оплакивал потерю самки и их детеныша – они погибли под колесами автомобиля.

Волонтеры из приюта для диких животных сделали этот снимок. Люди пытались спасти малыша, но он умер у ветеринаров.

Это фото показывает, что кенгуру тяжело переживают потерю близких.

Президент Австралийского общества кенгуру Никки Саттерби подтвердил, что сумчатые действительно очень чувствительны и заботятся о своей семье.

«Они активно защищают свою семью, проявляют глубокую преданность, любовь и сострадание, а также горе, когда теряют членов семьи».