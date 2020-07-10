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Самец кенгуру потерял самку и детёныша. Волонтёры сделали фото, на которое сложно смотреть без слёз

10 июля 2020 11:53
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Тяжелый момент запечатлели спасатели диких животных. Самец кенгуру оплакивал потерю самки и их детеныша – они погибли под колесами автомобиля.    

По информации Daily Mail, самка кенгуру и 6-месячный детеныш умерли после ДТП недалеко от Мельбурна.  

Самец кенгуру потерял самку и детёныша. Волонтёры сделали фото, на которое сложно смотреть без слёз -1

Волонтеры из приюта для диких животных сделали этот снимок. Люди пытались спасти малыша, но он умер у ветеринаров.  

Это фото показывает, что кенгуру тяжело переживают потерю близких.  

Президент Австралийского общества кенгуру Никки Саттерби подтвердил, что сумчатые действительно очень чувствительны и заботятся о своей семье. 

«Они активно защищают свою семью, проявляют глубокую преданность, любовь и сострадание, а также горе, когда теряют членов семьи».  

Как люди. Тяжелое прощание мамы-дельфина с мертвым детенышем растрогало сеть (читать далее). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Никки Саттерби

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