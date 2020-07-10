Фотограф показал редкий снимок. Какая зебра из двух смотрит в камеру?
Фотограф сделал снимок двух зебр и поделился им на своей странице в Twitter. Теперь люди пытаются понять, которое из этих животных смотрит в камеру.
Как сообщает Insider, в прошлом году индийский фотограф из Нагпура Сарош Лодхи посетил национальный заповедник Масаи-Мара в Кении. Мужчина фотографировал зебр и в какой-то момент увидел, как две особи общаются друг с другом.
Фото: instagram.com/saroshlodhi
Лодхи сосредоточился на них и начал ждать, чтобы сделать интересный кадр. К удивлению фотографа, зебры стали так, что создали оптическую иллюзию. Сарош в тот же миг нажал на кнопку.
И буквально несколько дней назад фотограф захотел повеселить своих подписчиков. Мужчина опубликовал снимок и спросил: «Какая зебра впереди? Левая или правая?»
Фото: twitter.com/saroshlodhi
Пользователи соцсетей долго спорили, но всё-таки нашли правильный ответ. В камеру смотрит левая зебра.
По словам Лодхи, он занимается фотографированием дикой природы уже более 20 лет, но некоторые снимки навсегда остаются в его памяти. И этот кадр – один из таких.
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