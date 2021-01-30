Стрельцы узнают тайну, а Скорпионы проявят свои лучшие качества. Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Первый месяц 2021 года уже позади, теперь самое время приготовиться ко второму. Какие подсказки даёт гороскоп знакам Зодиака на февраль? Читайте в нашем материале.

Овны

Февраль будет у представителей первого знака Зодиака довольно насыщенным на события. Друзья и дальние родственники будут нуждаться в поддержке, однако не спешите бросать все свои дела и мчаться помогать. Гороскоп советует вспомнить, кто из них протягивал вам руку помощи, когда вы находились в сложной ситуации. Если в вашем круге общения появились новые люди – присмотритесь к ним. Возможно, среди них находится ваш будущий лучший друг или вторая половинка. Безработным Овнам гороскоп рекомендует серьёзно подойти к собеседованиям, не спешите отказываться от возможности, если вам кажется, что у вас не хватает компетенции. Не исключено, что необходимые навыки выработаются очень быстро.

Тельцы

Представителям второго знака Зодиака удача будет благоволить в начале месяца. Если вы давно хотели монетизировать своё хобби, то сейчас отличная возможность рискнуть. Впрочем, не стоит забывать об осторожности и ставить на кон всё и сразу. Находящиеся в отношениях Тельцы прекрасно проведут время в компании своих партнёров. Также на горизонте могут появиться наглые и высокомерные люди. Их можно смело игнорировать, они всё равно скоро исчезнут из жизни Тельцов. Если же сдержать эмоции не удалось, попробуйте заняться дыхательной гимнастикой – она и нервы успокоит, и иммунитет укрепит.

Близнецы

Представители третьего знака Зодиака планируют всерьёз заняться работой. Это не удивит никого, кроме самих Близнецов, которые к концу февраля осознают, сколько всего они успели сделать за 28 дней. Также к концу месяца представителей третьего знака Зодиака начнут приглашать на свидания – весна приближается, романтика пробуждается. Гороскоп рекомендует хотя бы парочку приглашений принять, ведь это и полезные для здоровья прогулки, и новые впечатления, которые придадут новый импульс воображению. Что касается здоровья, то тут не будет лишним выпить каких-нибудь витаминов, поскольку за зиму их запасы в организме существенно уменьшились.

Раки

Для представителей четвёртого знака Зодиака месяц начнётся не очень интересно. Ожидаются некоторые завалы на работе, мелкие конфликты с друзьями и финансовые трудности. Самое время пойти ко второй половинке и обнять его/её, чтобы укрепить свой дух. Кота тоже можно обнять. Уже к середине месяца все неприятности должны более-менее рассеяться, а с остальными можно будет разобраться потом. Нелишним будет в выходные дни провести время на свежем, морозном воздухе, чтобы улучшить настроение и укрепить здоровье. Только не переборщите, чтобы не случилось наоборот.

Чего ждать от 2021 года? Гороскоп для всех знаков Зодиака

Львы

Общительные представители пятого знака Зодиака внезапно для себя почувствуют желание уединиться. Пугаться не стоит, всем иногда хочется провести время наедине с собой. Воспользуйтесь этим настроением, попарьтесь в баньке или хотя бы в ванне, почитайте книжку или посмотрите сериальчик, пусть весь мир подождёт. Когда вновь появится желание пообщаться, смело идите в гости к родителям или организуйте встречу с друзьями, чтобы поднять себе настроение и подзарядить их энергией. В плане работы никаких перемен не ожидается, со здоровьем в феврале проблем не будет.

Девы

Представителям шестого знака Зодиака в феврале внезапно захочется говорить правду. А если точнее – неприятную правду, что может разозлить людей. Не надо говорить всем, что у них лишний вес, непрямые зубы или бледная кожа. Если не можете сказать ничего хорошего, лучше вообще не поднимать эту тему. С близкими родственниками и партнёром постарайтесь быть мягче, тогда и у вас настроение улучшится, и они счастливее будут. К концу февраля у Дев будет упадок сил. Если хочется сходить и обследоваться – сделайте это, иначе от переживаний невроз может появиться. На работе всё будет отлично, даже эмоции не помешают представителям шестого знака Зодиака находиться на высоте и прекрасно справляться со своими обязанностями. Возможно даже повышение.

Весы

Представители седьмого знака Зодиака в феврале вспомнят бородатую шутку: «А можно в моей жизни уже что-нибудь произойдёт для счастья, а не для опыта?» Весам пора стать немного приземлённее и реальнее посмотреть на вещи. Вообще, мечтательность и отличное воображение – прекрасные качества, но если только витать в облаках – ничего не изменится. Так что гороскоп советует начать действовать, выбирайте любое направление (любовь, работа, хобби и др.) – и вперёд. Представителям седьмого знака Зодиака следует уделить внимание здоровью, проверьте, нет ли у вас дефицита йода. Что касается отношений с людьми, то тут никаких проблем не будет. Весы всегда вежливы и корректны, что ценят и друзья, и начальство, ведь гораздо лучше, когда коллеги работают, а не кнопки друг другу на стулья подкладывают.

Скорпионы

Представители восьмого знака Зодиака сохранят свои главные качества: суровость, стойкость, умение довольствоваться малым. Всё это поможет им в феврале добиться успехов в работе, а также преодолеть любые проблемы, если таковые посмеют показаться на глаза Скорпионам. Семейным представителям данного знака Зодиака следует уделить внимание партнёру. Разумеется, он великолепен, ведь его сами Скорпионы выбирали, но всё-таки он обычный человек, который хочет любви и внимания. Так что самое время порадовать мужа/жену совместными занятиями, цветами и ужином. С финансами у Скорпионов всё в порядке, однако рекомендуется не делать рискованных вложений. И уж точно не следует давать в долг людям, в надёжности которых вы не уверены.

Китайский гороскоп для всех знаков. Чем порадует год белого металлического Быка?

Стрельцы

В феврале представители девятого знака Зодиака узнают какую-то не очень приятную тайну. Не горячитесь и не спешите выяснять отношения. Лучше для начала самостоятельно изучите ситуацию, прежде чем предъявлять кому-то претензии. У семейных Стрельцов может сложиться ситуация, что брак находится в застывшем состоянии – нет ни удовольствия, ни неудовольствия. Исправить ситуацию несложно – пригласите вторую половинку в кино, потом в ресторан, потом, например, в бассейн. В конце концов, как давно вы в последний раз ходили вместе не свидание? А надо делать это регулярно. В плане работы никаких проблем не ожидается, впереди обычные рабочие будни без особых радостей или завалов. Что касается здоровья, тут возможны головные боли. Не спешите лезь в карман за таблетками, попробуйте сначала высыпаться и делать зарядку по утрам.

Козероги

Представители десятого знака Зодиака в феврале будут более ранимыми, чем обычно. Не нужно обижаться на друзей, если они отказываются пройтись с вами по магазинам или прийти к вам в гости. Они тоже живые люди, у них полно хлопот. Раз такое дело, проводите больше времени с родственниками и семьёй. Также не следует заедать свои печали, это может привести к проблемам с желудком. Если почувствуете упадок сил – пришло время для тёплого пледа, чая с мёдом и сериалов. И, конечно, гороскоп прописывает больше количество лечебных объятий. На работе возможны мелкие конфликты, но на них не нужно отвлекаться, все знают, что в плане производительности с Козерогами могут посостязаться только Девы и Тельцы. Так что вперёд, покажите всем, на что способны.

Водолеи

Представители одиннадцатого знака Зодиака как всегда полны сил. Кого волнует, что на улице февраль, а солнца не видно уже несколько месяцев? Только не Водолеев. Вы будете излучать энергию, успевать везде и всё и вызывать зависть у окружающих. Что поделать, завидовать легче, чем начать что-то делать. Свободные Водолеи во время своих бесконечных дел вполне могут встретить будущую вторую половинку, уделите потенциальному партнёру внимание, но не стоит бросать ради него всё. Хороший партнёр с пониманием отнесётся к занятости и активности Водолеев, а именно такой и нужен для серьёзных отношений. Со здоровьем у представителей одиннадцатого знака Зодиака всё благополучно, максимум – можно подхватить насморк. На работе Водолеи тоже отлично справляются, подбадривают коллег одним своим видом и без труда находят творческие решения любых возникающих проблем.

Рыбы

Рыбам в феврале предстоит немало смущаться. Ведь представители противоположного пола не устают восхищаться внешностью и внутренним миром Рыб. Девушек на свидание будут звать с завидной регулярностью, а вот парням придётся самим проявить инициативу в ответ на комплименты. У семейных представителей одиннадцатого знака Зодиака может возникнуть разлад, однако печалиться не надо, разговор по душам и совместные занятия вернут былые чувства. В целом на здоровье Рыбам в феврале жаловаться не придётся, но гороскоп отмечает уязвимость ушей, носа и рта, поэтому укрепляйтесь витаминами и чаями с травами. На работе у Рыб всё успешно, начальство не может нарадоваться их продуктивности и выносливости. Впрочем, об отдыхе тоже забывать не стоит.