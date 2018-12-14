Новый клип Леры Яскевич посмотрели более 170 тысяч раз. Что известно о певице

Новости Беларуси. Недавно популярная белорусская видеоблогер и певица Валерия Яскевич выпустила клип на песню «Давай не будем». Ролик посмотрели уже более 170 тысяч раз. Родилась Лера 10 февраля 1999 года, ранее проживала в городском посёлке Богушевске, в настоящее время находится в Минске. Выросла до 164 сантиметров и, вроде бы, в отношениях не состоит. Девушку часто спрашивают, не встречается ли она с Димой Ермузевичем, но в настоящее время Яскевич уверяет, что между ними только дружба.

Фото: instagram.com/grannypocket

Петь Лера начала ещё в детском саду, там же появилась и боязнь сцены. В детстве девушка хотела научиться играть на флейте, но по совету мамы пошла заниматься с фортепиано. Впрочем, по итогу играть Яскевич умеет только на гитаре и укулеле. Многие отмечают, что у исполнительницы довольно тихий голос. В детстве у девушки были обнаружены на голосовых связках узелки, из-за которых некоторое время она была вынуждена не только не петь, но и ограничиваться в разговорах. Однако Лера хотела петь, поэтому ходила в музыкальную школу, училась правильно дышать и упражнялась в скороговорках. На вопрос о том, как она придумывает песни, Лера отвечает, что вместе со словами в голову приходит и мелодия, которую, чтобы не забыть, она начинает играть на гитаре.

Фото: instagram.com/grannypocket

Два года девушка отучилась в Белорусском государственном университете культуры и искусств, но на третьем курсе забрала документы. Свой канал на YouTube у Яскевич появился в далёком 2012 году. Начинала девушка с исполнения каверов, которые кому-нибудь посвящала. Сейчас Лера поёт песни собственного сочинения и даже гастролирует. На YouTube-канал Яскевич подписаны полмиллиона человек, а совокупное число просмотров приближается к 60 миллионам. Недавно Лера выпустила новый клип, он набрал более 170 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Valery Yaskevich

«Это лучший клип за все века. Лерка так держать﻿», «Я представляю сколько работы и усилий вам пришлось приложить что бы снять этот шедевр, монтаж просто бомба, граната. Лерка растёт на глазах с невероятной скоростью, молодец, продолжай нас радовать своими клипами и авторскими песенками, мы любим и ценим их и тебя, чмок», «Будто короткометражный фильм посмотрела, это прекрасно». Клип действительно похож на короткометражку, поскольку в нём присутствует чёткий сюжет. В один из вечеров девушка преследует молодого человека, который, можно предположить, ей симпатичен. Наблюдает за ним в кинотеатре, идёт за ним по улице, прячась за колоннами.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Valery Yaskevich