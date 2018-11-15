Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови – принцессы Дианы.
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови – принцессы Дианы.
По информации Express, темно-синее платье в горошек, которое супруга принца Уильяма выбрала для фото, похоже на наряд принцессы Дианы. Похожее темно-синее платье с белым воротником она надевала в 1985 году.
В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми
Интернет-пользователи считают, что таким образом Кейт Миддлтон отдала дань уважения матери супруга. К тому же Миддлтон часто подражает стилю Дианы.
Фото: Getty Images (Tim Graham)
Например, для выписки из больницы после рождения третьего ребенка Кейт выбрала красное платье с белым воротником, в похожем из роддома выписывалась и принцесса Диана после рождения принца Гарри в 1984 году.
Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет (смотрите здесь).