Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови – принцессы Дианы.

По информации Express, темно-синее платье в горошек, которое супруга принца Уильяма выбрала для фото, похоже на наряд принцессы Дианы. Похожее темно-синее платье с белым воротником она надевала в 1985 году.

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

Интернет-пользователи считают, что таким образом Кейт Миддлтон отдала дань уважения матери супруга. К тому же Миддлтон часто подражает стилю Дианы.