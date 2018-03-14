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«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга

14 марта 2018 11:52
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Новости Великобритании. Ранним утром 14 марта в 76 лет умер физик-теоретик Стивен Хокинг. О смерти учёного сообщили его близкие.

Мы собрали лучшие цитаты Стивена Хокинга – одного из самых известных ученых двадцатого века и главного популяризатора науки о жизни, о науке, о его недуге. 

«Всё предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено».  

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 13 лет отец будущего учёного хотел отдать его в Вестминстерскую школу, но мальчик пропустил экзамены из-за болезни и остался в сент-олбансской школе.  

«Не важно, в какую школу ты ходил или чей ты родственник, важно, что ты делаешь».  

«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга-1

В марте 1959 года Хокинг поступил в Оксфордский университет. В то время старательно учиться было не принято. Или ты одарён от природы и можешь легко справляться с учебной программой, или ты признаёшь свою ограниченность и не пытаешься с этим бороться.  

«Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными».  

«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга-4

В 1962 году Стивен окончил университет. В ночь перед экзаменом молодой человек плохо спал, поэтому отвечал не идеально. Но преподаватели поставили «отлично», и Хокинг поехал в Кембридж.  

«Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания».  

В Кембридже, когда Стивену было 22 года, ему был поставлен страшный диагноз.  

«Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой не очень-то».  

Врачи не могли предложить молодому человеку никакого лечения и не давали никаких гарантий, что его состояние не ухудшится. Хокинг не видел смысла в своих исследованиях, поскольку не ожидал дожить до получения докторской степени.  

«Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить».  

«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга-7

Но болезнь прогрессировала не столь быстро и Стивен погрузился в науку.  

«Я не уверен, что человеческая раса проживёт ещё хотя бы тысячу лет, если не найдёт возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть всё живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звёзд».  

В 1988 году была издана книга Хокинга «Краткая история времени», которая за 20 лет разошлась тиражом в 10 миллионов экземпляров.  

«Когда я недавно писал научно-популярную книжку, меня предупредили, что каждая формула в ней вдвое уменьшит объем продаж. Я включил только одну – знаменитую формулу Эйнштейна E = mc². Возможно, без нее мне бы удалось продать вдвое больше экземпляров».  

«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга-10

Стивен Хокинг был известным популяризатором науки. Он изучал проблемы возникновения космологической сингулярности, а также много времени посвятил исследованию чёрных дыр.  

«Прогресс состоит не в замене неверной теории на верную, а в замене одной неверной теории на другую неверную, но уточненную».  

Хокинг известен не только своими работами, но и множеством остроумных цитат.  

«Некоторые люди винят за атомную бомбу Эйнштейна, поскольку он открыл соотношение между массой и энергией, но с тем же успехом можно обвинять Ньютона в крушении самолетов, поскольку он открыл гравитацию».  

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Стивен Хокинг # Альберт Эйнштейн

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