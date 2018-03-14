«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга

Новости Великобритании. Ранним утром 14 марта в 76 лет умер физик-теоретик Стивен Хокинг. О смерти учёного сообщили его близкие. Мы собрали лучшие цитаты Стивена Хокинга – одного из самых известных ученых двадцатого века и главного популяризатора науки – о жизни, о науке, о его недуге. «Всё предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено». Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 13 лет отец будущего учёного хотел отдать его в Вестминстерскую школу, но мальчик пропустил экзамены из-за болезни и остался в сент-олбансской школе. «Не важно, в какую школу ты ходил или чей ты родственник, – важно, что ты делаешь».

В марте 1959 года Хокинг поступил в Оксфордский университет. В то время старательно учиться было не принято. Или ты одарён от природы и можешь легко справляться с учебной программой, или ты признаёшь свою ограниченность и не пытаешься с этим бороться. «Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными».

В 1962 году Стивен окончил университет. В ночь перед экзаменом молодой человек плохо спал, поэтому отвечал не идеально. Но преподаватели поставили «отлично», и Хокинг поехал в Кембридж. «Главный враг знания – не невежество, а иллюзия знания». В Кембридже, когда Стивену было 22 года, ему был поставлен страшный диагноз. «Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой – не очень-то». Врачи не могли предложить молодому человеку никакого лечения и не давали никаких гарантий, что его состояние не ухудшится. Хокинг не видел смысла в своих исследованиях, поскольку не ожидал дожить до получения докторской степени. «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить».

Но болезнь прогрессировала не столь быстро и Стивен погрузился в науку. «Я не уверен, что человеческая раса проживёт ещё хотя бы тысячу лет, если не найдёт возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть всё живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звёзд». В 1988 году была издана книга Хокинга «Краткая история времени», которая за 20 лет разошлась тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Когда я недавно писал научно-популярную книжку, меня предупредили, что каждая формула в ней вдвое уменьшит объем продаж. Я включил только одну – знаменитую формулу Эйнштейна E = mc². Возможно, без нее мне бы удалось продать вдвое больше экземпляров».