«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга
Новости Великобритании. Ранним утром 14 марта в 76 лет умер физик-теоретик Стивен Хокинг. О смерти учёного сообщили его близкие.
Мы собрали лучшие цитаты Стивена Хокинга – одного из самых известных ученых двадцатого века и главного популяризатора науки – о жизни, о науке, о его недуге.
«Всё предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено».
Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 13 лет отец будущего учёного хотел отдать его в Вестминстерскую школу, но мальчик пропустил экзамены из-за болезни и остался в сент-олбансской школе.
«Не важно, в какую школу ты ходил или чей ты родственник, – важно, что ты делаешь».
В марте 1959 года Хокинг поступил в Оксфордский университет. В то время старательно учиться было не принято. Или ты одарён от природы и можешь легко справляться с учебной программой, или ты признаёшь свою ограниченность и не пытаешься с этим бороться.
«Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными».
В 1962 году Стивен окончил университет. В ночь перед экзаменом молодой человек плохо спал, поэтому отвечал не идеально. Но преподаватели поставили «отлично», и Хокинг поехал в Кембридж.
«Главный враг знания – не невежество, а иллюзия знания».
В Кембридже, когда Стивену было 22 года, ему был поставлен страшный диагноз.
«Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой – не очень-то».
Врачи не могли предложить молодому человеку никакого лечения и не давали никаких гарантий, что его состояние не ухудшится. Хокинг не видел смысла в своих исследованиях, поскольку не ожидал дожить до получения докторской степени.
«Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить».
Но болезнь прогрессировала не столь быстро и Стивен погрузился в науку.
«Я не уверен, что человеческая раса проживёт ещё хотя бы тысячу лет, если не найдёт возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть всё живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звёзд».
В 1988 году была издана книга Хокинга «Краткая история времени», которая за 20 лет разошлась тиражом в 10 миллионов экземпляров.
«Когда я недавно писал научно-популярную книжку, меня предупредили, что каждая формула в ней вдвое уменьшит объем продаж. Я включил только одну – знаменитую формулу Эйнштейна E = mc². Возможно, без нее мне бы удалось продать вдвое больше экземпляров».
Стивен Хокинг был известным популяризатором науки. Он изучал проблемы возникновения космологической сингулярности, а также много времени посвятил исследованию чёрных дыр.
«Прогресс состоит не в замене неверной теории на верную, а в замене одной неверной теории на другую неверную, но уточненную».
Хокинг известен не только своими работами, но и множеством остроумных цитат.
«Некоторые люди винят за атомную бомбу Эйнштейна, поскольку он открыл соотношение между массой и энергией, но с тем же успехом можно обвинять Ньютона в крушении самолетов, поскольку он открыл гравитацию».