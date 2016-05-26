СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда

После того как Дэниэл Крейг заявил, что скорее совершит самоубийство, чем еще раз сыграет культового агента 007, весь мир затаился в ожидании нового актера, который примерит на себя этот образ. Поклонниками и продюсерами рассматривались кандидатуры Дэмиана Льюиса (Броди из американской «Родины»), Тома Харди, Майкла Фассбендера, Эйдана Тернера (гном Килли из «Хоббита»). А слухи о том, что Том Хидлстон или Идрис Эльба уже получили роль, периодически всплывали в Интернете.

Однако конечный выбор, похоже, станет для всех неожиданностью. Кинопродюсер «бондианы» Барбара Брокколи объявила, что на стадии кастинга самое большое впечатление на создателей произвел Джейми Белл. Барбара отметила, что уже много лет присматривается к актеру и не раз хотела предложить ему какую-нибудь роль в предыдущих частях.