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СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда

26 мая 2016 10:40
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После того как Дэниэл Крейг заявил, что скорее совершит самоубийство, чем еще раз сыграет культового агента 007, весь мир затаился в ожидании нового актера, который примерит на себя этот образ. Поклонниками и продюсерами рассматривались кандидатуры Дэмиана Льюиса (Броди из американской «Родины»), Тома Харди, Майкла Фассбендера, Эйдана Тернера (гном Килли из «Хоббита»). А слухи о том, что Том Хидлстон или Идрис Эльба уже получили роль, периодически всплывали в Интернете.

Однако конечный выбор, похоже, станет для всех неожиданностью. Кинопродюсер «бондианы» Барбара Брокколи объявила, что на стадии кастинга самое большое впечатление на создателей произвел Джейми Белл. Барбара отметила, что уже много лет присматривается к актеру и не раз хотела предложить ему какую-нибудь роль в предыдущих частях.

СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда-1

Информация пока неточная, но, похоже, нас ожидает самый молодой Бонд в истории – Джейми Беллу всего 30 лет. Многие поклонники франшизы уже категорически настроены против молодого актера, но в свое время они не хотели принимать и Дэниэла Крейга, которого теперь считают идеальным агентом 007.

СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда-4

Джейми Белл дебютировал на экране в 2000 году с главной ролью в фильме о танцующем мальчишке из шахтерского города «Билли Эллиот». Потом в его карьере было много интересных проектов: экранизации Чарльза Диккенса, «Кинг Конг» Питера Джексона, фильм Эдварда Цвика о белорусских партизанах «Вызов», антиутопия «Сквозь снег», скандальные «Грязь» и «Нимфоманка». В прошлом году вышел самый неудачный фильм в карьере актера – обруганная всеми и вся «Фантастическая четверка», но ее провал, как видимо, не особо повлиял на карьеру Джейми.

Пока этот относительно юный англичанин, который в умах большинства так и остался озорным и обаятельным Билли Эллиотом, мало ассоциируется с Джеймсом Бондом. Но даже самые большие скептики соглашаются, что молодой актер может привнести существенные изменения во франшизу, которую многие считают уже порядком выдохшейся.  

СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда-7


кадр из к/ф «Билли Элиот»     

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джейми Белл

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