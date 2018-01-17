Актер Марат Башаров оформил опекунство над двумя сирийскими детьми

Новости России. Актер Марат Башаров оформил опекунство над двумя детьми-беженцами из Сирии.
Как сообщают РИА Новости, актер подписал документы 16 января в Ливане, где он находился с российской гуманитарной миссией.
Башаров оформил опекунство над 7-летней Асмой и 5-летним Ахмадом. Российский актер ежемесячно будет оказывать детям материальную помощь.
Сейчас дети живут во временном лагере беженцев в Ливане. Башаров уже позвал ребят и их мать на свой спектакль в Москве. Актер также хочет показать семье Россию.
Марат Башаров отметил, что оформление опекунства – это его личный выбор и религиозный долг.
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