Делают натуральный шампунь и готовят на огне. Семейная пара выбрала жизнь в горах и ни разу не пожалела

Женщина со своей семьей живет в глухой деревушке в горах с населением всего 23 человека. Они добывают себе еду в природе и делают косметические принадлежности из натуральных материалов.

Семья носит одежду в англосаксонском стиле. Женщина утверждает, что у них никогда не было социальных сетей, пока не появилась идея рассказывать о своей необычной жизни в TikTok, пишет The Sun. В своих видео они показывают, как делают натуральный шампунь и мыло из песка.

Семейство ведет почти первобытный образ жизни. Они готовят на огне еду, которую вырастили сами и знают, как сохранить ее без холодильника. Производят масло и сыр. Каждый день собирают листья для еды и чая, посещают горный источник, чтобы охладиться и набрать питьевой воды.

В их горном доме живут собака и кошка, а также полевые мыши и птицы, которые гнездятся в потолочных балках. Женщине очень нравится такой уклад жизни, и она призывает всех людей задуматься об этом.

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