7 июля отмечают древний праздник Ивана Купала. Вот чем ещё известна эта дата

Иван Купала – это древний языческий, а затем народный праздник восточных славян. По поверью, в этот день один раз в году расцветают папоротники, которые «сердце девичье огнями зажигают на любовь». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существует также поверье, что с цветком папоротника можно найти клад, спрятанный в лесу. На Ивана Купала принято было веселиться, разжигать костры, водить хороводы, петь и танцевать. В древности на купальские игрища также совершали проводы русалок. В настоящее время от языческих празднеств, разумеется, сохранилось одно только название, но замечательно, что сквозь тысячелетия народ все-таки пронес тот дух купальского веселья, которое было свойственно и языческой эпохе.