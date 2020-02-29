Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция

8 марта дамы обожают получать цветы и сладкое в качестве подарков. Как в одном букете совместить приятное со вкусным? Как сделать эксклюзивный подарок своими руками, показали в программе «Плюс-минус».

Мария Прохореня, фуд-флорист:

Для сборки букета нам понадобится зефир, маршмэллоу-пастила и шпаги 30-го размера. Для нашего букета мы возьмём штук 50 таких маршмэллоу. Таких круглых зефирок фондю мы возьмём 5 штук. И возьмём несколько плоских.