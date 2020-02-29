Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция
8 марта дамы обожают получать цветы и сладкое в качестве подарков. Как в одном букете совместить приятное со вкусным? Как сделать эксклюзивный подарок своими руками, показали в программе «Плюс-минус».
Мария Прохореня, фуд-флорист:
Для сборки букета нам понадобится зефир, маршмэллоу-пастила и шпаги 30-го размера. Для нашего букета мы возьмём штук 50 таких маршмэллоу. Таких круглых зефирок фондю мы возьмём 5 штук. И возьмём несколько плоских.
Будем одевать красивой стороной наверх. Шпаги будем вставлять по 4 штучки.
Ещё оденем маршмэллоу, тоже разными сторонами: вот такой и вот таким валичком, чтобы они в букете выглядели по-разному, для архитектуры букеты.
Для того, чтобы собирать букет, мы возьмём скотч. Обматываем шпажки. Очень важно в процессе сборки букета не перетягивать его, а как бы, обнимать шпажки букета скотчем, не затягивать.
Все элементы в букете мы будем ставить так, как нам захочется. Вот этот букет мы собираем в параллельной технике, здесь шпажки стоят параллельно друг другу и нигде не пересекаются. Мы возьмём упаковочную плёнку, но дома вы можете использовать пергаментную бумагу для выпечки, её тоже можно использовать для упаковки.
Берём букет и начинаем его украшать. Наш букет упакован и может быть подарен вашим близким.