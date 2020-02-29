Прямой эфир

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция

29 февраля 2020 16:30
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8 марта дамы обожают получать цветы и сладкое в качестве подарков. Как в одном букете совместить приятное со вкусным? Как сделать эксклюзивный подарок своими руками, показали в программе «Плюс-минус»

Мария Прохореня, фуд-флорист:
Для сборки букета нам понадобится зефир, маршмэллоу-пастила и шпаги 30-го размера. Для нашего букета мы возьмём штук 50 таких маршмэллоу. Таких круглых зефирок фондю мы возьмём 5 штук. И возьмём несколько плоских.

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-1

Будем одевать красивой стороной наверх. Шпаги будем вставлять по 4 штучки.

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-4

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-6

Ещё оденем маршмэллоу, тоже разными сторонами: вот такой и вот таким валичком, чтобы они в букете выглядели по-разному, для архитектуры букеты.

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-9

Для того, чтобы собирать букет, мы возьмём скотч. Обматываем шпажки. Очень важно в процессе сборки букета не перетягивать его, а как бы, обнимать шпажки букета скотчем, не затягивать.

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-12

Все элементы в букете мы будем ставить так, как нам захочется. Вот этот букет мы собираем в параллельной технике, здесь шпажки стоят параллельно друг другу и нигде не пересекаются. Мы возьмём упаковочную плёнку, но дома вы можете использовать пергаментную бумагу для выпечки, её тоже можно использовать для упаковки.

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-15

Берём букет и начинаем его украшать. Наш букет упакован и может быть подарен вашим близким.

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция-18

# Необычное # калейдоскоп # Мария Прохореня

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