Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах
В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим.
Пользователь Twitter рассказал, что его сестра ездила отдыхать вместе с детьми. В гостиничном номере они встретили какое-то симпатичное создание, сделанное из полотенец. Увидев это существо, мужчина решил поделиться фотографией в соцсетях.
Вскоре другие пользователи показали, какие шедевры повезло найти им в отелях, в гостях или даже в собственном доме. Что самое интересное, такой мелочи радовались не только дети, но и взрослые.
Фото: twitter.com/team_daddy
Фото: twitter.com/lucytmeredith
Фото: twitter.com/viviannereim
Фото: twitter.com/ThereAndBackAg6
Фото: twitter.com/811_karina
Фото: twitter.com/colinandjo1
Фото: twitter.com/charlotteoli
Фото: twitter.com/andifr82
Фото: twitter.com/1990seddie
Фото: twitter.com/MeekSoItIs
Фото: twitter.com/caoilfhionnanna
Фото: twitter.com/syafeeqKL
Кстати, помимо приятных неожиданностей в жизни каждого человека случаются моменты, которые невозможно забыть.
Недавно мы собрали несколько чудных снимков, которые были сделаны в общественном транспорте (смотреть здесь).