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Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах

29 февраля 2020 14:14
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В жизни иногда случаются приятные неожиданности. К счастью, довольно часто одни люди устраивают такие моменты другим. 

Пользователь Twitter рассказал, что его сестра ездила отдыхать вместе с детьми. В гостиничном номере они встретили какое-то симпатичное создание, сделанное из полотенец. Увидев это существо, мужчина решил поделиться фотографией в соцсетях. 

Вскоре другие пользователи показали, какие шедевры повезло найти им в отелях, в гостях или даже в собственном доме. Что самое интересное, такой мелочи радовались не только дети, но и взрослые. 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-1

Фото: twitter.com/team_daddy 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-3

Фото: twitter.com/lucytmeredith 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-5

Фото: twitter.com/viviannereim 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-7

Фото: twitter.com/ThereAndBackAg6 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-9

Фото: twitter.com/811_karina 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-11

Фото: twitter.com/colinandjo1 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-13

Фото: twitter.com/charlotteoli 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-15

Фото: twitter.com/andifr82 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-17

Фото: twitter.com/1990seddie 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-19

Фото: twitter.com/Mcali4 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-21

Фото: twitter.com/MeekSoItIs 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-23

Фото: twitter.com/caoilfhionnanna 

Крокодил, ленивец, слон. 13 забавных существ, которых можно встретить в гостиницах-25

Фото: twitter.com/syafeeqKL 

Кстати, помимо приятных неожиданностей в жизни каждого человека случаются моменты, которые невозможно забыть.

Недавно мы собрали несколько чудных снимков, которые были сделаны в общественном транспорте (смотреть здесь). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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