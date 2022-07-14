Даня Милохин может заменить Шатунова в группе «Ласковый май»

Андрей Разин сообщил, что нашел замену Шатунову, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на соцсети продюсера. По его мнению, молодой тиктокер Даня Милохин обладает отличными вокальными данными. Более того, шоумен заявил, что Даня рос в одном детском доме с Шатуновым. Что сыграло решающую роль в принятии такого решения, неизвестно.

Блогер отреагировал на такое заявление с радостью и без лишней скромности заявил, что сможет исполнить все хиты Шатунова лучше оригинала. Вероятно, для фанатов певца такая новость будет шокирующей.

Читайте также:

Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова

Катя Клэп, Ирина Ваймер, Юля Пушман. Что стало с блогерами, которых вы смотрели 7 лет назад?

О смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта сняли фильм. Режиссёр провёл собственное расследование