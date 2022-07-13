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Такое же оригинальное, как у дочери. Певица Нюша рассказала, как назвала сына

13 июля 2022 12:27
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Певица Нюша раскрыла имя своего сына. Он родился полгода назад. До этого момента певица скрывала, как назвали мальчика, однако не раз повторяла, что имя будет необычным и таким же оригинальным, как у дочери.

Такое же оригинальное, как у дочери. Певица Нюша рассказала, как назвала сына-1


Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Недавно в личном блоге в социальной сети Нюша раскрыла тайну.

«Знакомьтесь – Сивов Саффрон Игоревич», – написала артистка.

Напомним, дочь певица назвала Серафима-Симба, поэтому поклонники с нетерпением ждали, какое имя получит сын Нюши.

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# Звезды # калейдоскоп # Саффрон Сивов # Нюша # Фотофакт

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