Такое же оригинальное, как у дочери. Певица Нюша рассказала, как назвала сына

Певица Нюша раскрыла имя своего сына. Он родился полгода назад. До этого момента певица скрывала, как назвали мальчика, однако не раз повторяла, что имя будет необычным и таким же оригинальным, как у дочери.
Певица Нюша раскрыла имя своего сына. Он родился полгода назад. До этого момента певица скрывала, как назвали мальчика, однако не раз повторяла, что имя будет необычным и таким же оригинальным, как у дочери.
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Недавно в личном блоге в социальной сети Нюша раскрыла тайну.
«Знакомьтесь – Сивов Саффрон Игоревич», – написала артистка.
Напомним, дочь певица назвала Серафима-Симба, поэтому поклонники с нетерпением ждали, какое имя получит сын Нюши.
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