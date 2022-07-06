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Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова

06 июля 2022 13:35
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Новости России. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в социальной сети рассказал, что одно из российских СМИ готовит журналистское расследование по факту смерти Юрия Шатунова.

Шоумен подчеркнул, что очень ждет результатов, сообщает «Телепрограмма».

Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова -1


Фото: muz-tv.ru

«Я благодарен правообладателям творчества группы «Ласковый май», которые разрешили одному из ведущих российских телеканалов снять программу, в которой будет рассказана вся правда о Юре Шатунове. Соответственно, я жду этого события, когда будет сделано журналистское расследование, в ходе которого будут сделаны выводы обо всем, что у нас случилось и привело к таким тяжелейшим последствиям» – заинтриговал пользователей Сети Разин.

Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова -4


Фото: vk.com/shatunov.yuriy

Напомним, смерть Юрия Шатунова стала полной неожиданностью для общественности. Он скончался 23 июня на 48-м году жизни. Тело кумира 1990-х кремировали. Часть праха захоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а другую – развеяли в Германии над любимым озером певца.

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# Знаменитости # калейдоскоп # Андрей Разин # Юрий Шатунов # Фотофакт

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