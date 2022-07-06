Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова

Новости России. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в социальной сети рассказал, что одно из российских СМИ готовит журналистское расследование по факту смерти Юрия Шатунова.
Шоумен подчеркнул, что очень ждет результатов, сообщает «Телепрограмма».
«Я благодарен правообладателям творчества группы «Ласковый май», которые разрешили одному из ведущих российских телеканалов снять программу, в которой будет рассказана вся правда о Юре Шатунове. Соответственно, я жду этого события, когда будет сделано журналистское расследование, в ходе которого будут сделаны выводы обо всем, что у нас случилось и привело к таким тяжелейшим последствиям» – заинтриговал пользователей Сети Разин.
Фото: vk.com/shatunov.yuriy
Напомним, смерть Юрия Шатунова стала полной неожиданностью для общественности. Он скончался 23 июня на 48-м году жизни. Тело кумира 1990-х кремировали. Часть праха захоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а другую – развеяли в Германии над любимым озером певца.
«Сердце Юры остановилось». На 48 году ушёл из жизни Юрий Шатунов. Подробнее здесь.