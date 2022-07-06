Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова

«Я благодарен правообладателям творчества группы «Ласковый май», которые разрешили одному из ведущих российских телеканалов снять программу, в которой будет рассказана вся правда о Юре Шатунове. Соответственно, я жду этого события, когда будет сделано журналистское расследование, в ходе которого будут сделаны выводы обо всем, что у нас случилось и привело к таким тяжелейшим последствиям» – заинтриговал пользователей Сети Разин.