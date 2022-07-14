Суперлуна сияла в созвездии Стрелец в ночь на 14 июля. Посмотрите, как красиво

Ночью с 13 на 14 июля жители Земли наблюдали суперлуние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью с 13 на 14 июля жители Земли наблюдали суперлуние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так астрономы называют событие, когда расстояние между Землей и Луной сокращается до минимума.
Это происходит всего лишь один раз в год. Луна подошла к Земле почти на 360 тысяч километров и около полуночи достигла максимальной высоты над южным горизонтом.
Как сообщили в московском планетарии, до восхода Солнца суперлуна сияла в созвездии Стрелец.