Катя Клэп, Ирина Ваймер, Юля Пушман. Что стало с блогерами, которых вы смотрели 7 лет назад?

Кто из вас не бежал домой после школы, чтобы посмотреть новый челлендж на канале любимого блогера, а потом повторить его с лучшим другом? Может быть, вы любили смотреть ролики об обычной жизни и путешествиях? Узнали, как изменились звезды русскоязычного YouTube, за которыми мы следили семь лет назад. Ирина Ваймер, 22 года

Фото: instagram.com/ irinawaimer

Ира Олейник, более известная как Ирина Ваймер, создала свой канал на YouTube IrinWaimer в марте 2014 года. Первый ролик на канале был пародией на видео Дженны Марблс «Как ложатся спать девушки». Но одной из самых популярных видеоблогеров в России стала благодаря такому формату видео, как Let’s play, играя в игры-симуляторы The Sims и Outlast. На данный момент Ира прекратила вести свой блог на YouTube и даже удалила канал, но при этом она продолжает вести активно Instagram и радовать аудиторию новыми музыкальными треками. Сегодня Ирина Ваймер состоит в отношениях с российским музыкантом Юрием Перфиловым, который выступает под псевдонимом Playingtheangel. В сети пара часто выкладывает совместные фотографии. Известно, что в отношениях они состоят уже около года. Катя Клэп, 28 лет

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TheKateClapp

Катя Трофимова является известным российским видеоблогером, которая стала популярной на YouTube благодаря видео в таких жанрах, как скетчи, разговорные видео и музыкальные клипы-пародии. Аудитория полюбила Катю за ее позитивное отношение ко всему, что ее окружает, креативную подачу своих идей и мыслей, а так же за яркий образ на экране. Сегодня канал TheKateClapp имеет более 7,1 миллионов подписчиков. С 2017 года стало известно, что Катя встречается с видеоблогером Евгением Баженовым. В январе 2021 на канале TheKateClapp в рубрике «Веселые ПятнИцы» она сообщила о помолвке, а так же выложила влог с переделкой кабинета в детскую комнату. Но официального объявления о беременности еще не было. Сегодня Катя продолжает выкладывать разговорные видео на канал, в которых делится впечатлениями о путешествиях и своем образе жизни. Юля Пушман, 24 года

Фото: instagram.com/pussman