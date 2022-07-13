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Появился первый цветной снимок вселенной. Вам нужно его увидеть

13 июля 2022 13:04
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В мире появилась первая цветная фотография вселенной. Ее сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Появился первый цветной снимок вселенной. Вам нужно его увидеть-1

Фото: nasa.gov

Снимок опубликовало NASA. В ведомстве отметили, что это первый кадр, который был сделан этим космическим телескопом. Фотография является самым глубоким и четким изображением вселенной. На снимке оказалось скопление галактик SMACS 0723. Оно заснято так, как выглядело 4,6 миллиарда лет назад.

Новый телескоп справился со снимком за 12,5 часа. Фотография состоит из изображений, сделанных на разных длинах волн.

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# Космос # калейдоскоп # Фотофакт

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