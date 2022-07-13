Появился первый цветной снимок вселенной. Вам нужно его увидеть

В мире появилась первая цветная фотография вселенной. Ее сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб».
В мире появилась первая цветная фотография вселенной. Ее сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб».
Фото: nasa.gov
Снимок опубликовало NASA. В ведомстве отметили, что это первый кадр, который был сделан этим космическим телескопом. Фотография является самым глубоким и четким изображением вселенной. На снимке оказалось скопление галактик SMACS 0723. Оно заснято так, как выглядело 4,6 миллиарда лет назад.
Новый телескоп справился со снимком за 12,5 часа. Фотография состоит из изображений, сделанных на разных длинах волн.
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