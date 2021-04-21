Дакота Джонсон, Наоми Кэмпбелл, Киану Ривз. Как ведут себя знаменитости в общественных местах?
Как бы вы отреагировали, если бы встретили в обычной жизни своего кумира? Всегда было интересно увидеть знаменитость где-то в кафе или аэропорте. Работники сферы обслуживания рассказали, как ведут себя звезды в общественных местах и как общаются с персоналом. Не все из них такие милые, как в кино или на фото в Instagram, сообщает Bored Panda.
Кендалл Дженнер
О Кендалл Дженнер рассказала работник ресторана, где знаменитость ужинала. По словам девушки, Кендалл была очень холодна к персоналу. К тому же чаще за нее говорил кто-то другой. Она сама редко общалась с работниками.
Фото: instagram.com/kendalljenner
Джессика Альба
Мнением об актрисе поделились несколько человек, которые работали с ней на съемочной площадке. «Она вообще не милая», – рассказали коллеги Джессики. Оказывается, актриса любит все показывать своими жестами и мимикой. Как сказали очевидцы, Альба «играет в игры разума. Она контактирует с людьми, не разговаривая с ними».
Фото: instagram.com/jessicaalba
Ник Джонас
Официантка из местного кафе поделилась, что однажды Ник пришел со своими друзьями, и он был абсолютно нормальным и расслабленным. Не слишком много информации, но Джонас определенно показался хорошим парнем.
Фото: instagram.com/nickjonas
Джиджи и Белла Хадид
Знаменитые сестры произвели очень хорошее впечатление на персонал. «Они обе такие милые», – рассказала хостес. – «Они очень вежливы и дружелюбны с персоналом, что, к сожалению, редко встречается у знаменитостей».
Фото: instagram.com/gigihadid
Киану Ривз
Он пришел на ланч и заказал себе дюжину устриц, как будто это обычное дело. Актер был крайне вежливым и скромным, заплатил за весь счет. Что особенно порадовало сотрудницу ресторана – хорошие чаевые от звездного гостя.
Фото: instagram.com/keanurevesofficial__
Наоми Кэмпбелл
Было много историй о том, какой грубой может быть Наоми Кэмпбелл. Работник авиакомпании рассказал, что фирма, в которой он работал, запретила супермодели летать на их самолетах, потому что женщина буквально плюнула в лицо членам экипажа. Парень отметил, что она сидит на салфетках всякий раз, когда летит, чтобы не касаться сиденья.
Фото: instagram.com/naomi
Дакота Джонсон
Про актрису вспоминала сотрудница аэропорта. Дакота забыла свой паспорт и на полпути развернулась, чтобы взять документы. Работникам пришлось задержать рейс, но актриса все-таки не успела. В следующий раз девушка пошутила по поводу этой ситуации, а Дакота Джонсон посмеялась и была очень вежлива.
Фото: instagram.com/dakota.johnson._
А этот белорус рассказал, как лично познакомился с известной певицей – читайте здесь.