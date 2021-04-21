Дакота Джонсон, Наоми Кэмпбелл, Киану Ривз. Как ведут себя знаменитости в общественных местах?

Как бы вы отреагировали, если бы встретили в обычной жизни своего кумира? Всегда было интересно увидеть знаменитость где-то в кафе или аэропорте. Работники сферы обслуживания рассказали, как ведут себя звезды в общественных местах и как общаются с персоналом. Не все из них такие милые, как в кино или на фото в Instagram, сообщает Bored Panda.

Кендалл Дженнер

О Кендалл Дженнер рассказала работник ресторана, где знаменитость ужинала. По словам девушки, Кендалл была очень холодна к персоналу. К тому же чаще за нее говорил кто-то другой. Она сама редко общалась с работниками.