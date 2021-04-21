Прямой эфир

Над морем выросли 12 небоскрёбов. Как появился «плавучий город»?

21 апреля 2021 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Люди, отдыхающие на пляже, обнаружили удивительное явление. Прямо на горизонте над водной гладью возникли 12 небоскребов. Здания буквально выросли в море.

Явление поразило многих интернет-пользователей, сообщает Antyradio. Некоторые сравнивают эту иллюзию с пейзажем Манхэттена или Нью-Йорка. Но как же возможно, чтобы небоскребы свободно парили над водой?

Над морем выросли 12 небоскрёбов. Как появился «плавучий город»?-1

Фото: twitter.com/xavicabopapiol

В «плавучий город», видимый с побережья Барселоны, превратился один из огромных контейнеровозов. Необычное зрелище было вызвано преломлением света в слоях воздуха разной температуры и плотности. Создавалось впечатление, что в море плавают 12 небоскребов. Этот эффект называется фата-моргана.

В последнее время все чаще можно увидеть фата-моргану у берегов испанской столицы, в основном из-за благоприятных погодных условий и частого движения водных транспортных средств. Чтобы увидеть мираж, достаточно солнечной погоды и относительно слабого ветра. Такое явление проявляется на дорогах, крышах автомобилей и даже на подоконниках.

А что не так на этом фото? Ведь летающих котов не бывает – смотреть здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Три часа в полиции. Вера Брежнева была задержана в аэропорту Барселоны
20 апреля 2021 14:37

Три часа в полиции. Вера Брежнева была задержана в аэропорту Барселоны

Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги
20 апреля 2021 13:04

Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?
20 апреля 2021 11:09

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?