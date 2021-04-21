Над морем выросли 12 небоскрёбов. Как появился «плавучий город»?

Явление поразило многих интернет-пользователей, сообщает Antyradio. Некоторые сравнивают эту иллюзию с пейзажем Манхэттена или Нью-Йорка. Но как же возможно, чтобы небоскребы свободно парили над водой?

Люди, отдыхающие на пляже, обнаружили удивительное явление. Прямо на горизонте над водной гладью возникли 12 небоскребов. Здания буквально выросли в море.

В «плавучий город», видимый с побережья Барселоны, превратился один из огромных контейнеровозов. Необычное зрелище было вызвано преломлением света в слоях воздуха разной температуры и плотности. Создавалось впечатление, что в море плавают 12 небоскребов. Этот эффект называется фата-моргана.

В последнее время все чаще можно увидеть фата-моргану у берегов испанской столицы, в основном из-за благоприятных погодных условий и частого движения водных транспортных средств. Чтобы увидеть мираж, достаточно солнечной погоды и относительно слабого ветра. Такое явление проявляется на дорогах, крышах автомобилей и даже на подоконниках.