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«Я до сих пор люблю её». Вдовец увидел «ожившее» фото молодой жены – его реакция трогает до слёз

21 апреля 2021 09:46
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Девушка «оживила» молодое фото своей бабушки. Реакция дедушки трогает до слез. Посмотрите, как эмоционально ведет себя мужчина – будто снова встретился с любимой женой.

Джейк – ветеран Второй мировой войны. Мужчина ведет TikTok, где рассказывает о своем прошлом. В создании видео ему помогает внучка. Недавно девушка записала ролик, где показывает дедушке «ожившее» фото его покойной жены. Внучка сделала такую анимацию при помощи специального приложения.

«Я до сих пор люблю её». Вдовец увидел «ожившее» фото молодой жены – его реакция трогает до слёз-1

Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake

Молодая Лола улыбалась с экрана и кивала своему мужу. Джейк каждый раз с волнением нажимал на play, чтобы еще раз увидеть «чудо».

«Я до сих пор люблю её». Вдовец увидел «ожившее» фото молодой жены – его реакция трогает до слёз-4

Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake

– Невероятные технологии?
– Я не могу в это поверить! Это она! – со слезами на глазах произнес мужчина.
– Да, как будто она здесь.
– 23 ноября в прошлом году у нас была бы 75-я годовщина свадьбы. И я до сих пор люблю ее!
– Я тоже люблю ее, – добавила внучка.

«Я до сих пор люблю её». Вдовец увидел «ожившее» фото молодой жены – его реакция трогает до слёз-7

Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake

Эта история растрогала всех подписчиков.

«Это так красиво. Надеюсь, у меня будет такая же любовь».

«Обними его от всех нас».

«Кто здесь режет лук?»

А этой паре не давала увидеться пандемия. И только спустя год муж смог обнять свою супругу – подробности далее.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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