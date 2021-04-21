«Я до сих пор люблю её». Вдовец увидел «ожившее» фото молодой жены – его реакция трогает до слёз
Девушка «оживила» молодое фото своей бабушки. Реакция дедушки трогает до слез. Посмотрите, как эмоционально ведет себя мужчина – будто снова встретился с любимой женой.
Джейк – ветеран Второй мировой войны. Мужчина ведет TikTok, где рассказывает о своем прошлом. В создании видео ему помогает внучка. Недавно девушка записала ролик, где показывает дедушке «ожившее» фото его покойной жены. Внучка сделала такую анимацию при помощи специального приложения.
Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake
Молодая Лола улыбалась с экрана и кивала своему мужу. Джейк каждый раз с волнением нажимал на play, чтобы еще раз увидеть «чудо».
Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake
– Невероятные технологии?
– Я не могу в это поверить! Это она! – со слезами на глазах произнес мужчина.
– Да, как будто она здесь.
– 23 ноября в прошлом году у нас была бы 75-я годовщина свадьбы. И я до сих пор люблю ее!
– Я тоже люблю ее, – добавила внучка.
Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake
Эта история растрогала всех подписчиков.
«Это так красиво. Надеюсь, у меня будет такая же любовь».
«Обними его от всех нас».
«Кто здесь режет лук?»
А этой паре не давала увидеться пандемия. И только спустя год муж смог обнять свою супругу – подробности далее.