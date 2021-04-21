«Я до сих пор люблю её». Вдовец увидел «ожившее» фото молодой жены – его реакция трогает до слёз

Девушка «оживила» молодое фото своей бабушки. Реакция дедушки трогает до слез. Посмотрите, как эмоционально ведет себя мужчина – будто снова встретился с любимой женой. Джейк – ветеран Второй мировой войны. Мужчина ведет TikTok, где рассказывает о своем прошлом. В создании видео ему помогает внучка. Недавно девушка записала ролик, где показывает дедушке «ожившее» фото его покойной жены. Внучка сделала такую анимацию при помощи специального приложения.

Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake

Молодая Лола улыбалась с экрана и кивала своему мужу. Джейк каждый раз с волнением нажимал на play, чтобы еще раз увидеть «чудо».

Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake

– Невероятные технологии?

– Я не могу в это поверить! Это она! – со слезами на глазах произнес мужчина.

– Да, как будто она здесь.

– 23 ноября в прошлом году у нас была бы 75-я годовщина свадьбы. И я до сих пор люблю ее!

– Я тоже люблю ее, – добавила внучка.

Фото: tiktok.com/@storytimewithpapajake