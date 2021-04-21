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Родители предложили дочке ухаживать за двумя овцами. Теперь девочка может давать мастер-класс по жизни пастуха

21 апреля 2021 10:16
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Родители захотели отвлечь дочку от современных устройств и подарили ей двух ягнят. Тогда супруги ещё не знали, что так на свет появится великий фермер. 

Как сообщает Metro, сейчас 12-летняя Эстер Виттингем из британского города Честер в свои юные годы уже мастерски умеет ухаживать за домашними животными. 

Родители предложили дочке ухаживать за двумя овцами. Теперь девочка может давать мастер-класс по жизни пастуха-1

Фото: Iain Watts/Mercury Press

Всё началось шесть лет назад, когда родители девочки – ныне 46-летняя Рэйчел и 50-летний Грант – предложили дочке поухаживать за двумя ягнятами. Эстер так понравилось это занятие, что вскоре она купила ещё одного ягнёнка. 

В свободное от ухаживания за питомцами и от школы время Виттингем начала читать ветеринарную и сельскохозяйственную литературу. И уже в 7 лет девочка впервые продала овцу на аукционе. 

Родители предложили дочке ухаживать за двумя овцами. Теперь девочка может давать мастер-класс по жизни пастуха-4

Фото: Iain Watts/Mercury Press

Сейчас Эстер продолжает ухаживать за овцами, не так давно девочка купила новый выводок этих животных. Виттингем сама кормит их, расчёсывает, моет своих питомцев. Овечки так привязываются к девочке, что стоит ей выйти из дома, как школьницу тут же окружают животные. 

По словам родителей Эстер, она не перестаёт думать о питомцах даже во время учёбы в школе. Девочка время от времени присылает им сообщения и напоминает, что надо покормить овец. Рэйчел и Грант шутят, что их малышка сама скоро превратится в овечку, ведь пахнет от неё так же. 

Родители предложили дочке ухаживать за двумя овцами. Теперь девочка может давать мастер-класс по жизни пастуха-7

Фото: Iain Watts/Mercury Press

Кстати, ранее мы рассказывали о фермере в пятом поколении. Мужчина так ценит своих оленей, что даже спит с ними в одном стойле (здесь подробности). 

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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