Родители предложили дочке ухаживать за двумя овцами. Теперь девочка может давать мастер-класс по жизни пастуха

Родители захотели отвлечь дочку от современных устройств и подарили ей двух ягнят. Тогда супруги ещё не знали, что так на свет появится великий фермер. Как сообщает Metro, сейчас 12-летняя Эстер Виттингем из британского города Честер в свои юные годы уже мастерски умеет ухаживать за домашними животными.

Фото: Iain Watts/Mercury Press

Всё началось шесть лет назад, когда родители девочки – ныне 46-летняя Рэйчел и 50-летний Грант – предложили дочке поухаживать за двумя ягнятами. Эстер так понравилось это занятие, что вскоре она купила ещё одного ягнёнка. В свободное от ухаживания за питомцами и от школы время Виттингем начала читать ветеринарную и сельскохозяйственную литературу. И уже в 7 лет девочка впервые продала овцу на аукционе.

Фото: Iain Watts/Mercury Press

Сейчас Эстер продолжает ухаживать за овцами, не так давно девочка купила новый выводок этих животных. Виттингем сама кормит их, расчёсывает, моет своих питомцев. Овечки так привязываются к девочке, что стоит ей выйти из дома, как школьницу тут же окружают животные. По словам родителей Эстер, она не перестаёт думать о питомцах даже во время учёбы в школе. Девочка время от времени присылает им сообщения и напоминает, что надо покормить овец. Рэйчел и Грант шутят, что их малышка сама скоро превратится в овечку, ведь пахнет от неё так же.

Фото: Iain Watts/Mercury Press