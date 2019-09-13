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«Бред». Директор Заворотнюк опроверг информацию о её госпитализации

13 сентября 2019 12:40
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Новости России. Представитель Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о том, что актриса госпитализирована. 

По информации РИА Новости со ссылкой на Стаса Христова, Заворотнюк назвала новости о состоянии своего здоровья бредом. 

По словам директора, он переслал актрисе новость о ее госпитализации и получил ответ от Анастасии. 

Стас Христов:
Она ответила «Бред. Отстань».  

Ранее в СМИ начали появляться новости о том, что Анастасия Заворотнюк доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии – здесь подробнее.   

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк # Стас Христов

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