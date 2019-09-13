«Бред». Директор Заворотнюк опроверг информацию о её госпитализации

Новости России. Представитель Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о том, что актриса госпитализирована.
По информации РИА Новости со ссылкой на Стаса Христова, Заворотнюк назвала новости о состоянии своего здоровья бредом.
По словам директора, он переслал актрисе новость о ее госпитализации и получил ответ от Анастасии.
Стас Христов:
Она ответила «Бред. Отстань».
Ранее в СМИ начали появляться новости о том, что Анастасия Заворотнюк доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии – здесь подробнее.