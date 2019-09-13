«Бред». Директор Заворотнюк опроверг информацию о её госпитализации

Новости России. Представитель Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о том, что актриса госпитализирована.

По информации РИА Новости со ссылкой на Стаса Христова, Заворотнюк назвала новости о состоянии своего здоровья бредом.

По словам директора, он переслал актрисе новость о ее госпитализации и получил ответ от Анастасии.

Стас Христов:

Она ответила «Бред. Отстань».