Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына

По информации Daily Mail, 8-месячный ребенок испугался после того, как его мама вышла из ванной в очищающей маске для лица, которая была черного цвета.

Маленький мальчик был удивлен, когда увидел маму, вышедшую из ванной.

Забавный случай произошел в штате Джорджия и попал на видео.

В ролике мама идет к своему мужу и сыну Габриэлю, которые отдыхают на диване. Как только малыш увидел лицо мамы, то расплакался и уткнулся лицом в плечо отца. Мужчина улыбнулся и начал успокаивать сына.

Мама попыталась успокоить мальчика, окликнула его, но когда он повернулся к ней, то снова расплакался.