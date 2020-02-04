Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына

Маленький мальчик был удивлен, когда увидел маму, вышедшую из ванной.
По информации Daily Mail, 8-месячный ребенок испугался после того, как его мама вышла из ванной в очищающей маске для лица, которая была черного цвета.
Маленький мальчик был удивлен, когда увидел маму, вышедшую из ванной.
По информации Daily Mail, 8-месячный ребенок испугался после того, как его мама вышла из ванной в очищающей маске для лица, которая была черного цвета.
Забавный случай произошел в штате Джорджия и попал на видео.
В ролике мама идет к своему мужу и сыну Габриэлю, которые отдыхают на диване. Как только малыш увидел лицо мамы, то расплакался и уткнулся лицом в плечо отца. Мужчина улыбнулся и начал успокаивать сына.
Мама попыталась успокоить мальчика, окликнула его, но когда он повернулся к ней, то снова расплакался.
Женщина опубликовала ролик в своих соцсетях. Пост она сопроводила комментарием: «Сын в ужасе, я не выигрываю награду мать года».
Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи – здесь подробнее.