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Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына

04 февраля 2020 07:58
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Маленький мальчик был удивлен, когда увидел маму, вышедшую из ванной.  

По информации Daily Mail, 8-месячный ребенок испугался после того, как его мама вышла из ванной в очищающей маске для лица, которая была черного цвета.  

Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына-1

Забавный случай произошел в штате Джорджия и попал на видео.  

В ролике мама идет к своему мужу и сыну Габриэлю, которые отдыхают на диване. Как только малыш увидел лицо мамы,  то расплакался и уткнулся лицом в плечо отца. Мужчина улыбнулся и начал успокаивать сына.  

Мама попыталась успокоить мальчика, окликнула его, но когда он повернулся к ней, то снова расплакался.  

Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына-4

Женщина опубликовала ролик в своих соцсетях. Пост она сопроводила комментарием: «Сын в ужасе, я не выигрываю награду мать года».  

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи – здесь подробнее.  

# Дети и родители # калейдоскоп

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