Цукерберг намерен снести четыре дома, загораживающие ему вид из окна

Новости США. Марк Цукерберг хочет снести четыре здания возле своего особняка в калифорнийском Пало-Альто.

Генеральный директор Facebook подал местным властям заявку на снос домов, окружающих его особняк, и замену их новыми, менее крупными зданиями.



Речь в запросе идет о сносе двух одноэтажных и двух двухэтажных домов. Они были куплены Цукербергом в 2013 году.



По данным телеканала FoxNews,

Цукерберга «беспокоит потенциальная возможность вмешательства в его личную жизнь».

Во сколько обойдется такая перепланировка, канал не уточняет.

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