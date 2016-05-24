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Цукерберг намерен снести четыре дома, загораживающие ему вид из окна

24 мая 2016 08:39
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Новости США. Марк Цукерберг хочет снести четыре здания возле своего особняка в калифорнийском Пало-Альто. 

Генеральный директор Facebook подал местным властям заявку на снос домов, окружающих его особняк, и замену их новыми, менее крупными зданиями.

Речь в запросе идет о сносе двух одноэтажных и двух двухэтажных домов. Они были куплены Цукербергом в 2013 году.

По данным телеканала FoxNews,

Цукерберга «беспокоит потенциальная возможность вмешательства в его личную жизнь».

Во сколько обойдется такая перепланировка, канал не уточняет.

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# Интернет # калейдоскоп # Марк Цукерберг

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