Марк Цукерберг показал, как коллеги разыграли его в день дурака

Новости США. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал, как сотрудники компании разыграли его на первое апреля. Коллеги Марка обернули стены конференц-зала в подарочную бумагу для аквариумов. Дело в том, что команда в шутку называет помещение для переговоров «аквариумом», потому что его стены сделаны из стекла. Подробности розыгрыша руководитель сообщил на своей страничке в социальной сети.

Марк Цукерберг: Моя команда в шутку называет мой конференц-зал «аквариумом», потому что его стены выполнены из стекла, так что люди могут видеть над чем я работаю. Это вписывается в нашу культуру открытости. В день дурака они полностью обернули стены конференц-зала в обёрточную бумагу с изображением аквариума. Когда я открывал дверь, я почти был готов к тому, что оттуда польётся вода и поплывут рыбы. На протяжении многих лет, команда заполняла комнату мячами и воздушными шарами. Но я должен отметить, что это самый большой подарок, который мне когда-либо приходилось разворачивать. Сам Цукерберг тот еще шутник. Совместно со шведским брендом одежды H&M Марк придумал первоапрельский розыгрыш, который позабавил поклонников моды и социальной сети. Утром 1 апреля он представил совместную коллекцию. Несложно догадаться, что базовыми и единственными вещами стали серая футболка и джинсы. Если точнее, то семь одинаковых футболок и одна пара брюк.

Подвох разглядеть непросто. Черно-белый портретный снимок Марка, слоган коллекции «Еще одной заботой меньше ранним утром» и даже лукбук с Цукербергом в главной роли. На сайте приводится цитата создателя Facebook: «Я действительно хочу очистить свою жизнь от лишнего и принимать как можно меньше решений во всем, что не касается того, как лучше служить этому сообществу».

Точки над «i» расставило британское издание, журналисты которого связались с компанией H&M. Представители бренда заявили, что к запуску данной коллекции не имеют никакого отношения.

Чувство юмора Цукерберга оценили. Напомним, Марк Цукерберг на протяжении многих лет появляется на публике в джинсах и серых футболках или толстовках.