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Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие

22 мая 2016 20:12
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Кен Лоуч и председатель жюри Джордж Миллер

Буквально только что завершился Каннский фестиваль, который будоражил умы зрителей с 11 мая. Прошла церемония закрытия, были объявлены победители. Но некоторые новоиспеченные обладатели пальмовых ветвей стали огромной неожиданностью и для зрителей, и для критиков по всему миру.

Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие-1

кадр из к/ф «Я, Дэниэл Блейк» 

Главный приз фестиваля достался фильму «Я, Дэниэл Блейк» 79-летнего британского режиссера Кена Лоуча. Это уже тринадцатая(!) награда  постановщика и в этом году на его победу ставили очень немногие. Серебряные призы лучшим актеру и актрисе получили иранец Шахаб Хоссейни за фильм «Коммивояжер» и филиппинка Жаклин Хосе за картину «Мама Роза» соответственно.

Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие-4

Шахаб Хоссейн

Неожиданностью стало разделение приза лучшему режиссеру. И если награждение Кристиана Мунджиу за фильм «Выпускной» еще можно было предугадать, то вручение ветви Оливье Ассайасу за его «забуканого» «Персонального покупателя» уж точно никто не ожидал.

Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие-7

Жаклин Хосе

Фаворит зрителей нынешнего фестиваля Ксавье Долан получил за свой звездный «Это всего лишь конец света» лишь Гран-при. Это, конечно, тоже очень хорошо, но в этом году у Долана были все шансы забрать главный приз и заработать награды для своих актеров. Также канадцу вручили приз христианского жюри.

Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие-10

Ксавье Долан с актерами фильма «Это всего лишь конец света» Гаспаром Ульелем, Леа Сейду и Марион Котийяр 

А список главных неудачников этого года возглавляет «Паттерсон»  Джима Джармуша. Фильм, который получил едва ли не самую теплую критику и восторженный прием зрителей остался без наград. Ну, точнее, почти без наград – снявшийся в картине бульдог Нэлли получила специальный приз фестиваля для животных Palm Dog. До награждения собака, увы, не дожила.

Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие-13

кадр из к/ф «Паттерсон»

Российский «(М)Ученик», который был фаворитом в программе «Особый взгляд», стал лауреатом независимой премии Канн имени Франсуа Шале. Эта премия, названная в честь журналиста, вручается фильмам за «лучшее отражение реальности нашего мира».

Полный список победителей:

«Золотая пальмовая ветвь» - «Я, Дэниэл Блейк» (реж. Кен Лоуч)

Гран-при фестиваля«Это всего лишь конец света» (реж. Ксавье Долан)

Приз жюри - «Американская милашка» (реж. Андреа Арнольд)

Лучший режиссерОливье Ассайас за «Персональный покупатель» и Кристиан Мунджиу за «Выпускной»

Лучший сценарий - Асгар Фархади – «Коммивояжер»

«Серебряная пальмовая ветвь» за лучшую мужскую роль -  Шахаб Хоссейни за «Коммивояжер»

«Серебряная пальмовая ветвь» за лучшую женскую рольЖаклин Хосе за «Мама Роза»

«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм - «Таймкод» (реж. Juanjo Gimenez)

Приз ФИПРЕССИ (Федерация иностранной прессы)«Тони Эрдманн» (реж. Марен Аде)

Приз экуменического жюри«Это всего лишь конец света» (реж. Ксавье Долан)

Приз «Золотая камера» за лучший дебют«Divines» (реж. Houda Benyamina)

Гран-при «Особого взгляда»«Самый счастливый день в жизни Олли Мэки» (реж. Юхо Куосманен)

Награда имени Франсуа Шалле«(М)Ученик» (реж. Кирилл Серебренников)

Почетная «Золотая пальмовая ветвь»Жан-Пьер Лео

Победители Каннского кинофестиваля-2016: Кен Лоуч, Ксавье Долан, российский «(М)Ученик» и другие-16

Ксавье Долан

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