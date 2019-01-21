«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске

В описании ролика сказано, что «Дирекция II Европейских игр 2019 года решила продлить праздничную пору для друзей, спонсоров и партнеров предстоящего форума и пригласила их на ледовый бал-маскарад на мобильный сезонный каток в центре Минска».

Новости Беларуси. Бал-маскарад на льду прошел в Минске. Он был организован Дирекцией II Европейских игр.

Гости подготовились и пришли на мероприятие во всевозможных костюмах – здесь и феи, и волшебники, и мушкетеры. Компанию им составил талисман турнира – лисёнок Лесик.

По словам Звездного посла II Европейских игр Александра Богдановича, это мероприятие – это повод окунуться в зимнюю сказку и пообщаться.

Представитель Беларуси на Детском «Евровидении» Даниэль Ястремский признался, что именно здесь будет учиться кататься на коньках. Исполнитель также спел для гостей свою конкурсную песню «Time».

Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева отметила, что ей далековато до профессионального фигуриста, но она отлично проводит время.

Дарья Домрачева:

Чувствуется, что праздники как будто продолжаются. Сегодня такой зимний новогодний маскарад на коньках и хочется, чтобы это праздничное настроение плавно-плавно перетекло в настроение уже летнее во время II Европейских игр.