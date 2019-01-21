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«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске

21 января 2019 12:54
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Новости Беларуси. Бал-маскарад на льду прошел в Минске. Он был организован Дирекцией II Европейских игр.

Видео было опубликовано на YouTube-канале турнира.

В описании ролика сказано, что «Дирекция II Европейских игр 2019 года решила продлить праздничную пору для друзей, спонсоров и партнеров предстоящего форума и пригласила их на ледовый бал-маскарад на мобильный сезонный каток в центре Минска».

«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске-1

Фото: instagram.com/minsk2019by

Гости подготовились и пришли на мероприятие во всевозможных костюмах – здесь и феи, и волшебники, и мушкетеры. Компанию им составил талисман турнира – лисёнок Лесик.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске-4

Фото: instagram.com/minsk2019by

По словам Звездного посла II Европейских игр Александра Богдановича, это мероприятие – это повод окунуться в зимнюю сказку и пообщаться.

«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске-7

Фото: instagram.com/minsk2019by

Представитель Беларуси на Детском «Евровидении» Даниэль Ястремский признался, что именно здесь будет учиться кататься на коньках. Исполнитель также спел для гостей свою конкурсную песню «Time».

«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске-10

Фото: instagram.com/minsk2019by

Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева отметила, что ей далековато до профессионального фигуриста, но она отлично проводит время.

Дарья Домрачева:
Чувствуется, что праздники как будто продолжаются. Сегодня такой зимний новогодний маскарад на коньках и хочется, чтобы это праздничное настроение плавно-плавно перетекло в настроение уже летнее во время II Европейских игр.

Карта гостя, лисёнок Лесик, билеты, спортивные арены: что уже готово ко II Европейским играм? (читать далее)

# Европейские игры # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Александр Богданович

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