«Чувствуется, что праздники как будто продолжаются». Бал-маскарад на льду прошёл в Минске
Новости Беларуси. Бал-маскарад на льду прошел в Минске. Он был организован Дирекцией II Европейских игр.
Видео было опубликовано на YouTube-канале турнира.
В описании ролика сказано, что «Дирекция II Европейских игр 2019 года решила продлить праздничную пору для друзей, спонсоров и партнеров предстоящего форума и пригласила их на ледовый бал-маскарад на мобильный сезонный каток в центре Минска».
Фото: instagram.com/minsk2019by
Гости подготовились и пришли на мероприятие во всевозможных костюмах – здесь и феи, и волшебники, и мушкетеры. Компанию им составил талисман турнира – лисёнок Лесик.
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Фото: instagram.com/minsk2019by
По словам Звездного посла II Европейских игр Александра Богдановича, это мероприятие – это повод окунуться в зимнюю сказку и пообщаться.
Фото: instagram.com/minsk2019by
Представитель Беларуси на Детском «Евровидении» Даниэль Ястремский признался, что именно здесь будет учиться кататься на коньках. Исполнитель также спел для гостей свою конкурсную песню «Time».
Фото: instagram.com/minsk2019by
Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева отметила, что ей далековато до профессионального фигуриста, но она отлично проводит время.
Дарья Домрачева:
Чувствуется, что праздники как будто продолжаются. Сегодня такой зимний новогодний маскарад на коньках и хочется, чтобы это праздничное настроение плавно-плавно перетекло в настроение уже летнее во время II Европейских игр.
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