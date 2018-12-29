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Карта гостя, лисёнок Лесик, билеты, спортивные арены: что уже готово ко II Европейским играм?

29 декабря 2018 13:45
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До грандиозного старта Вторых Европейских игр – 173 дня. Организаторы обещают: всё пройдёт с олимпийским размахом. Ведь столица соберёт самых титулованных спортсменов со всей Европы. В программе «Минск и минчане» рассказываем, как Минск продолжает подготовку к играм.

Билеты на вторые Европейские игры поступили в продажу

Атлеты из 50 стран покажут своё мастерство в 15 видах спорта. Беларусь – уже не новичок в проведении подобных спортивных мероприятий. Чемпионат мира по хоккею 2014 года стал неплохой проверкой. А предстоящий мультифорум масштабнее не только по количеству арен, но и по числу спортсменов. Их будет больше в 17 раз.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Чтобы добираться к местам спортивных баталий было комфортно из любого уголка города, в Минске планируется внедрить систему выделенных полос для общественного транспорта. Что ещё уже готово к проведению соревнований, узнаете, посмотрев видеоматериал.

 

# Европейские игры

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