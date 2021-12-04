Оставшаяся надежда была ненапрасной. Как пропавший кот вернулся к хозяевам спустя 10 лет
Когда мы заводим питомца, он автоматически становится членом семьи и огромной частью нашей жизни. И если по каким-то причинам его нет рядом, то нам очень одиноко и грустно. Однако не всегда такие истории имеют печальный конец. Например, хозяева нашли своего кота спустя 10 лет после его пропажи.
Как рассказывает Sky News, Ева Беллами и Коли Кейтон решили провести медовый месяц вблизи соединения каналов Фрадли и Алревасом. Пара взяла своих питомцев с собой, ведь они уже привыкли обитать на канале, прыгать на судно и спускаться с него.
Но однажды компания зверьков вернулась не в полном составе: пропал котёнок Биг Джиндж. Супруги задержались в путешествии на пять дней. Они до последнего надеялись, что пропажа вернётся. Однако этого не произошло, и влюблённые решили отправиться домой. Котёнок был чипирован, поэтому, вернувшись, хозяева зарегистрировали его как пропавшего. Но никаких известий не последовало.
Однако через десять лет появилась долгожданная новость: питомец найден! Оказалось, что зверька долго подкармливал местный мужчина. Однажды он заметил подозрительную опухоль на теле кота и вызвал службу по спасению животных. Сью Хокнелл, работница организации, не просто вылечила пушистого друга, но и нашла хозяев, отсканировав микрочип. Благодаря девушке сейчас вся семья снова в сборе, а долго отсутствующий питомец чувствует себя прекрасно, несмотря на длительную разлуку.
Котики дарят не только тепло и радость, но и много смеха. Посмотреть на забавные фото этих зверьков можно здесь.