Оставшаяся надежда была ненапрасной. Как пропавший кот вернулся к хозяевам спустя 10 лет

Когда мы заводим питомца, он автоматически становится членом семьи и огромной частью нашей жизни. И если по каким-то причинам его нет рядом, то нам очень одиноко и грустно. Однако не всегда такие истории имеют печальный конец. Например, хозяева нашли своего кота спустя 10 лет после его пропажи.

Как рассказывает Sky News, Ева Беллами и Коли Кейтон решили провести медовый месяц вблизи соединения каналов Фрадли и Алревасом. Пара взяла своих питомцев с собой, ведь они уже привыкли обитать на канале, прыгать на судно и спускаться с него.