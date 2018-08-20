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«Теперь мы родители двух девчулек». Легкоатлетка Марина Арзамасова родила дочь

20 августа 2018 14:40
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Новости Беларуси. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова стала мамой во второй раз.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Арзамасова стала мамой девочки, которую назвали Анастасия.

Марина Арзамасова:
18-08-18. Какой чудесный день, чтобы родиться! В 22:00 (еле уложились) к нам в жизнь пришла наша доченька. Анастасия. Теперь мы родители двух девчулек.

О своей беременности легкоатлетка сообщила в середине апреля (читать далее).

Марина и ее супруг воспитывают 8-летнюю дочь Александру.

«Теперь мы родители двух девчулек». Легкоатлетка Марина Арзамасова родила дочь-1

Фото: instagram.com/marinaarzamasova

Марина Арзамасова является чемпионкой мира и Европы в беге на 800 метров.

В конце июня впервые мамой стала Ольга Барабанщикова. У неё родилась дочь (здесь подробнее).

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Фотофакт

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