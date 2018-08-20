«Теперь мы родители двух девчулек». Легкоатлетка Марина Арзамасова родила дочь

Новости Беларуси. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова стала мамой во второй раз.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Арзамасова стала мамой девочки, которую назвали Анастасия.

Марина Арзамасова:

18-08-18. Какой чудесный день, чтобы родиться! В 22:00 (еле уложились) к нам в жизнь пришла наша доченька. Анастасия. Теперь мы родители двух девчулек.

О своей беременности легкоатлетка сообщила в середине апреля (читать далее).

Марина и ее супруг воспитывают 8-летнюю дочь Александру.