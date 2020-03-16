Джиган вышел на прогулку с новорождённым сыном впервые после реабилитации

Рэпер Джиган показал в Instagram, как он гуляет с сыном. Артист вернулся в Майами после того, как прошел реабилитацию в клинике.
Отец с сыном гуляли по баскетбольной площадке. Малыш лежал в коляске, пока отец записывал stories.
Рэпер Джиган показал в Instagram, как он гуляет с сыном. Артист вернулся в Майами после того, как прошел реабилитацию в клинике.
Отец с сыном гуляли по баскетбольной площадке. Малыш лежал в коляске, пока отец записывал stories.
Фото: instagram.com/iamgeegun
Джиган:
Доброе утро, Давид. Львенок зевает. Утром никого нет, шикарная погода.
Фото: instagram.com/iamgeegun
Рэпер некоторое время провел в клинике для людей с зависимостями. Он публиковал оттуда посты и делился своим бытом.
Фото: instagram.com/iamgeegun
Супруга музыканта – Оксана Самойлова – дала лишь один комментарий по поводу ситуации, которая произошла с ее супругом. Она отметила, что хотела бы промолчать, но из-за слухов и того, что ситуация развернулась у всех на виду, ей приходится давать какие-то комментарии.
Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова:
Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания.
Девушку поддержали подписчики и пожелали семье разобраться в случившейся ситуации.
Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году. У пары четверо детей – три дочери и сын, который родился в середине февраля этого года.
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