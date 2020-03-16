«Начинает повторять то же самое, что он наблюдал в семье». Как перестать играть роль жертвы или агрессора в отношениях?

Ровные отношения – это скучно, зачастую считают многие. Гораздо увлекательнее день ото дня переживать «эмоциональные качели». Именно так люди и попадают в созависимость, где кто-то примеряет роль агрессора, а другой партнер превращается в жертву.

Марина Прохорова, психолог:

Чаще всего это происходит, когда человек травмированный. Травматичным можно назвать любой опыт, где человек не имел ресурсов внутренне справиться с ситуацией, не имел поддерживающего окружения и не имел достаточно времени, чтобы эта ситуация проработалась и ассимилировалась.

Конечно, такая модель поведения берет свое начало еще в раннем детстве. Частые ссоры родителей вызывают шквал агрессии и злости у ребенка, которые, к сожалению, он никак не может высказать, поэтому и копит в себе все эти негативные эмоции на протяжении жизни. Марина Прохорова:

Так или иначе впоследствии это начинает искать выход и часто в личных отношениях человек неосознанно начинает повторять то же самое, что он наблюдал у себя в семье.

Агрессор всегда знает, как сделать лучше и не считает нужным слушать мнение своего партнера. Желает наказать всех и вся за несправедливость. Загоняет вторую половинку в жесткие рамки. Марина Прохорова:

В один момент человек может проснуться с ощущением полной несвободы. Какие-то элементарные вещи, которые он делал, не задумываясь, сейчас нужно уже осуществлять согласованно. Каким-то образом человек регрессирует в позицию условно ребенка, которому очень важно иметь с собой родителя, который решает, что ему нужно делать.

Как же перестать играть роль жертвы или агрессора и, наконец, стать психологически самодостаточной личностью? Марина Прохорова:

Такие пары образуются, как замочек к ключику или ключик к замочку подбираются. Властный партнер будет искать себе человека, который будет его во всем слушаться.

Действительно, жертва не хочет быть спасенной, ей нравится повышенное внимание, забота и отсутствие ответственности. В то время как агрессору импонирует слабый и беззащитный партнер. Быть может для такой пары это и есть те самые идеальные отношения? В ином случае психологи советуют обратиться к специалистам. Марина Прохорова:

Если это выражено все в крайней степени, здесь поможет только личная психотерапия, потому что такие отношения всегда приводят к печальному исходу. Один человек однозначно страдает в этих отношениях.