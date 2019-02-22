Александр Лукашенко: «Все мои сыновья президентами быть не хотят»

Новости Беларуси. Вопросов во время общения Александра Лукашенко и курсантов Военной академии прозвучало немало. И про будущее белорусского автоспорта, и о влиянии интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем, об актуальном и современном. Спрашивали, конечно, и о личном.

А не могли бы вы поделиться секретом – каким образом вы все успеваете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы такие герои, президенты, и день и ночь мы вертимся, крутимся. Если вертеться и крутиться, то у меня есть кому. Что касается военной сферы – министр обороны, целый Генеральный штаб. Глава Администрации, вот, перед тобой, – она составляет график ежедневной работы Президента с резервами.