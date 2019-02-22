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Александр Лукашенко: «Все мои сыновья президентами быть не хотят»

22 февраля 2019 18:51
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Новости Беларуси. Вопросов во время общения Александра Лукашенко и курсантов Военной академии прозвучало немало. И про будущее белорусского автоспорта, и о влиянии интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общем, об актуальном и современном. Спрашивали, конечно, и о личном.

Александр Лукашенко: «Все мои сыновья президентами быть не хотят»-1

А не могли бы вы поделиться секретом – каким образом вы все успеваете?

Александр Лукашенко: «Все мои сыновья президентами быть не хотят»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы такие герои, президенты, и день и ночь мы вертимся, крутимся. Если вертеться и крутиться, то у меня есть кому. Что касается военной сферы – министр обороны, целый Генеральный штаб. Глава Администрации, вот, перед тобой, – она составляет график ежедневной работы Президента с резервами.

Александр Лукашенко: «Все мои сыновья президентами быть не хотят»-7

А отдых – это смена обстоятельств и режима жизни. Это не поехать на море или еще куда-то. Как я там, в этих горах, был: уже на третий день волком вою: «Домой!» я дома лучше всего отдыхаю, но это смена обстоятельств.

Долго рассказывать, это надо прожить. Ну, я тебе не желаю прожить жизнь Президента. Не дай бог. Все мои сыновья президентами быть не хотят.

# Международная политика # калейдоскоп # Александр Лукашенко # Фотофакт

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