Прямой эфир

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте

22 февраля 2019 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый год накануне Дня защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь сотрудники «Белагропромбанка» приходят сюда, в Брестскую крепость, почтить память героев, о подвиге которых будут помнить в веках.

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте-1

Наталья Мармузевич, председатель профкома Объединённой профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк»:
Именно в Брест мы решили приехать в этом году в связи с юбилеем, с 1 000-летием этого города. Поклониться тем, кто оборонял этот город, поклониться нашим предкам, дедам и прадедам и сказать огромное спасибо тем молодым солдатам, которые держали долго оборону Брестской крепости. Для нас важно, для нашего банка важно, чтобы молодое поколение помнило и понимало, что мы живём в мирное время.

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте-4

23 февраля – это дата, которая символизирует патриотизм и верность ратным традициям во имя свободы и независимости Родины. Беларусь не раз становилась полем военных сражений и битв, в которых решалась судьба Отечества. И всегда на пути врага грудью вставал наш солдат. И 23 февраля – это дань мужеству и героизму защитников Родины, которая передаётся из поколения в поколение.

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте-7

Вадим Пиво, начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом ЦБУ №116 в г. Бресте:
Хотелось бы выразить благодарность нашим отцам, которые прошли Афганистан и подарили нам это мирное небо над головой. Нашим дедам, которые прошли ВОВ и, в частности, мужчинам, которые на этой брестской земле, в этом символичном месте Брестской крепости приняли первый удар страшной войны того времени, отдали свои жизни, все свои силы. За то, чтобы мы радуемся этому спокойному мирному времени, в котором мы сейчас живём, этому солнцу и этим прекрасным дням спокойным, мирным, счастливым. И то, что наши дети, я надеюсь, никогда не увидят, только из наших уст будут слышать, что было такое война.

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте-10

На всех этапах своего развития ОАО «Белагропромбанк» большое внимание уделяет патриотическому воспитанию, участвуя в социально-экономических проектах, направленных на решение стратегических задач развития страны.

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте-13

Дмитрий Завальнюк, заместитель начальника отдела сопровождения работы корпоративного бизнеса ЦБУ №116 в г. Бресте:
Сотрудники «Белагропромбанка» постоянно участвуют в праздничных мероприятиях, шествиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитников Отечества, Дню воинов-интернационалистов. На эти мероприятия мы приходим всей семьей для того, чтобы наше молодое поколение знало, чего это стоило нашим дедам и прадедам, отцам, и впредь чтобы не допускать таких страшных событий.

«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте-16

Елена Натчук, ведущий специалист отдела валютных операций и валютного контроля по Брестской области:
Нашей сильной половине человечества, в особенности, нашей сильной половине работников нашего банка, в первую очередь, хочется пожелать семейного благополучия, потому что семья – это всё-таки, несмотря на то, что они наша опора, семья тоже является опорой для них. Конечно, в трудовой деятельности побольше позитивных моментов, поменьше огорчений!

И сегодня молодое поколение готово с честью продолжить историю и славные традиции наших дедов и отцов.

*На правах рекламы.

# Реклама # калейдоскоп # Наталья Мармузевич # Вадим Пиво # Дмитрий Завальнюк # Елена Натчук # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
«Немец – это ворюга в танке» и как уборщица киностудии стала видеооператором. Рассказываем о работе военкоров во времена ВОВ
22 февраля 2019 07:51

«Немец – это ворюга в танке» и как уборщица киностудии стала видеооператором. Рассказываем о работе военкоров во времена ВОВ

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)
22 февраля 2019 07:05

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)

Названа дата прощания с ушедшей из жизни Дарьей Егорычевой
22 февраля 2019 06:37

Названа дата прощания с ушедшей из жизни Дарьей Егорычевой