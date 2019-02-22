«На эти мероприятия мы приходим всей семьёй». Сотрудники «Белагропромбанка» почтили память погибших в ВОВ в Бресте

Каждый год накануне Дня защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь сотрудники «Белагропромбанка» приходят сюда, в Брестскую крепость, почтить память героев, о подвиге которых будут помнить в веках.

Наталья Мармузевич, председатель профкома Объединённой профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк»:

Именно в Брест мы решили приехать в этом году в связи с юбилеем, с 1 000-летием этого города. Поклониться тем, кто оборонял этот город, поклониться нашим предкам, дедам и прадедам и сказать огромное спасибо тем молодым солдатам, которые держали долго оборону Брестской крепости. Для нас важно, для нашего банка важно, чтобы молодое поколение помнило и понимало, что мы живём в мирное время.

23 февраля – это дата, которая символизирует патриотизм и верность ратным традициям во имя свободы и независимости Родины. Беларусь не раз становилась полем военных сражений и битв, в которых решалась судьба Отечества. И всегда на пути врага грудью вставал наш солдат. И 23 февраля – это дань мужеству и героизму защитников Родины, которая передаётся из поколения в поколение.

Вадим Пиво, начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом ЦБУ №116 в г. Бресте:

Хотелось бы выразить благодарность нашим отцам, которые прошли Афганистан и подарили нам это мирное небо над головой. Нашим дедам, которые прошли ВОВ и, в частности, мужчинам, которые на этой брестской земле, в этом символичном месте – Брестской крепости – приняли первый удар страшной войны того времени, отдали свои жизни, все свои силы. За то, чтобы мы радуемся этому спокойному мирному времени, в котором мы сейчас живём, этому солнцу и этим прекрасным дням – спокойным, мирным, счастливым. И то, что наши дети, я надеюсь, никогда не увидят, только из наших уст будут слышать, что было такое война.

На всех этапах своего развития ОАО «Белагропромбанк» большое внимание уделяет патриотическому воспитанию, участвуя в социально-экономических проектах, направленных на решение стратегических задач развития страны.

Дмитрий Завальнюк, заместитель начальника отдела сопровождения работы корпоративного бизнеса ЦБУ №116 в г. Бресте:

Сотрудники «Белагропромбанка» постоянно участвуют в праздничных мероприятиях, шествиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитников Отечества, Дню воинов-интернационалистов. На эти мероприятия мы приходим всей семьей для того, чтобы наше молодое поколение знало, чего это стоило нашим дедам и прадедам, отцам, и впредь чтобы не допускать таких страшных событий.